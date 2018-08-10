OEG оспаривает запрет на увеличение акционерного капитала

10 августа 2018, 09:58

Olympic Entertainment Group Olympic Entertainment Group
Фото: Andras Kralla

Olympic Entertainment Group подала жалобу на постановление Харьюского уездного суда от 3 августа, которое запрещает предприятию увеличивать акционерный капитал, говорится в биржевом сообщении.

В конце июне на внеочередном собрании акционеров OEG приняло решение увеличить акционерный капитал до 2,8 миллионов евро через дополнительные финансовые взносы и до 10 миллионов евро посредством не денежных взносов.

Решение суда от 3 августа запрещало принятое на собрании акционеров увеличения капитала.

Партнер фонда Trigon Asset Management Вейко Виснапуу тогда сказал, что OEG увеличением акционерного капитала пытается увеличть свою долю в фирме до 90%, что позволит новому владельцу произвести слияние дочерней и материнской фирм. «Мы этого ожидали. Это их подчерк – вместо поиска компромиса, Novalpina хочет ходить по судам» - сказал тогда Виснапуу.

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