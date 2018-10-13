Европейские биржи сохраняют негативный настрой Фото: STAFF

Инвесторы и спекулянты по всему миру стали сбрасывать акции перед страхом агрессивного ужесточения монетарной политики в США и дальнейшей жесткой посадкой экономики.Хотя началом переживаний инвесторов был далеко не вчерашний день, но кульминации многодневные распродажи достигли именно в среду.

Закрытие американских площадок с изменением в 3-4 процента в сторону понижения стали причиной обвалов азиатских площадок. И NIKKEI 225 и Шанхайский фондовый индекс обвалились на несколько процентов. Очередь дошла и до Европы: немецкий DAX теряет 1,42% а индекс Euro Stoхх 50 дешевле вчерашнего закрытия на 1,56%

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Фуад Расулов, эксперт по инвестициям