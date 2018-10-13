Что рекомендует покупать Яак Роосааре в период падения рынков

Яак Роосааре Фото: Andras Kralla

Падение рынков не для всех означает плохую новость. От падения акций могут выиграть как те, кто делает ставку на снижение (открывает короткие позиции), так и обычные инвесторы, у которых появляется приобрести акции по сниженным ценам. Инвестор Яак Роосааре уже выбрал те акции, которые он собирается прикупить в период падения рынка.

«Мне кажется, что сейчас речь идет о давно ожидаемом медвежьем рынке, то есть можно ожидать падения на 20+%. Почему? До этого все было слишком безоблачным и рынки лишь росли», - говорит Роосааре. Те, у кого в портфеле есть свободны деньги или эти деньги поступают из других источников, для тех падение является хорошей возможностью.

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Лийна Лакс



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