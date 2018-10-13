Доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за 9 месяцев вырос Фото: Scanpix

Консолидированный неаудированный доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за III квартал 2018 года составил 167,1 миллиона евро, увеличившись по сравнению с таким же показателем годичной давности на 3,9%. Доход от продаж за 9 месяцев составил 501,6 миллиона евро, и это на 5,3% больше, чем за такой же период 2017 года.

Консолидированная неаудированная чистая прибыль концерна за III квартал 2018 года составила 9,9 миллиона евро, что на 3,5% больше, чем прибыль за такой же период прошлого года. Чистая прибыль концерна за 9 месяцев 2018 года составила 18,9 миллиона евро, что на 5,6% лучше результата предыдущего сопоставимого периода. Прибыль до налогообложения за первые девять месяцев составила 25,2 миллиона

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