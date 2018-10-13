Доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за 9 месяцев вырос

12 октября 2018, 08:45

Доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за 9 месяцев вырос Доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за 9 месяцев вырос
Фото: Scanpix

Консолидированный неаудированный доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за III квартал 2018 года составил 167,1 миллиона евро, увеличившись по сравнению с таким же показателем годичной давности на 3,9%. Доход от продаж за 9 месяцев составил 501,6 миллиона евро, и это на 5,3% больше, чем за такой же период 2017 года.

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