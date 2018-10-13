ОПЕК ухудшила прогноз роста спроса на нефть Фото: EPA

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вновь понизила прогноз роста спроса на нефть в 2019 году. В ОПЕК полагают, что спрос ослабнет из-за торговых войн и других факторов, сдерживающих мировую экономику и, в частности, экономику стран-импортеров, говорится в ежемесячном докладе организации.

Согласно прогнозу, в следующем году мировой спрос на нефть вырастет на 1,36 млн баррелей в сутки — до 100,15 млн баррелей. Предыдущая оценка роста спроса была на 50 тыс. баррелей в сутки выше. Также понижен прогноз и по 2018 году: рост спроса ожидается на уровне 1,54 млн баррелей — до 98,79 млн баррелей, что на 80 тыс. баррелей меньше предыдущей оценки.

Помимо этого ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России. Организация предполагает, что в 2019 году производство вырастет до 11,19 млн баррелей в сутки (с 11,15 млн баррелей в сутки в предыдущем прогнозе).

Самое актуальное Самое актуальное

dv .ee