«Риторический вопрос - когда Рижский порт выйдет на биржу?»

Порт в Риге Фото: Scanpix

В Латвии, как и в Эстонии, все чаще говорят о том, что привлечение частного капитала через биржу является одним из важных и нужных этапов растущих предприятий. В случае же с государственными компаниями, речь идет еще и о прозрачности бизнеса. Хоть в Эстонии и считают, что IPO в стране могло бы быть больше, в Латвии уверены, что в эстонском государстве с этим дела обстоят куда лучше, чем у них.

«Новому правительству стоит тщательно оценить рейтинг самых ценных предприятий Латвии и Балтии и увидеть простую закономерность: стоимость предприятий с частным капиталом растет быстрей, чем стоимость предприятий с госкапиталом», - такие выводы после публикации ТОПа самых ценных предприятий Латвии сделал старший партнер компании Prudentia Карлис Крастиньш, передает Dienas Bizness.

По словам эксперта, в 2018 году стоимость компаний с частным капиталом выросла с 12,71 миллиарда евро до 13,22 миллиарда евро, а стоимость государственных компаний упала 4,86 млрд евро до 4,52 млрд евро. «Конечно, это не догма, и нужно смотреть стоимость предприятий в отдельных секторах, но в целом рейтинг говорит о том, что госпредприятия медленнее наращивают свою стоимость», - говорит эксперт.

Крастиньш считает, что причина - в ментальности латвийского бизнеса, которому свойственен индивидуализм. Эксперт рекомендует новому правительству Латвии посмотреть на пример Таллина. «На бирже в Таллине котируются акции Таллинского порта. Риторический вопрос - когда наш Рижский свободный порт будет котироваться на Рижской бирже? Почему правление Рижского свободного порта не может предоставить нормальные годовые отчеты, чтобы мы могли оценить его и включить компанию в наш топ?», - сетует Крастиньш.

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