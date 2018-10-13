Торги акциями OEG прекратились

Казино Olympic Фото: Andras Kralla

Nasdaq Tallinn прекращает торги акциями Olympic Entertainment Group, сообщила биржа.

Nasdaq Tallinn аннулирует все ранее выставленные ордеры.

Вчера OEG подало заявление Nasdaq о переводе всех акций мелких акционеров на счет главного акционера Odyssey Europe AS по цене 1,4 евро за акцию. Сегодня главный акционер получил все акции предприятия.

Деньги мелким акционерам будут переведены 12 октября, либо в ближайший день, говорится в биржевом сообщении. Сделка будет совершена автоматически и акционерам не придется предпринимать никаких шагов.

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Дмитрий Фефилов



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