Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы

14 октября 2018, 11:00

Компания Tesla, производящая одноименные электромобили, подала заявку на регистрацию бренда текилы Teslaquila, сообщил телеканал CNBC. По его данным, заявка была подана в начале недели в американское ведомство по патентам и товарным знакам. Представитель Tesla не стал комментировать информацию.

Гендиректор Tesla Илон Маск позже написал в Twitter, что Teslaquila появится уже скоро и опубликовал фотографию бутылки, на этикетке которой изображен логотип компании.

Производство текилы – не первая необычная идея Маска. В мае он после заочного спора с Уорреном Баффеттом сообщил о планах открыть кондитерскую фабрику, на которой будут производиться «криптоконфеты».

В январе Маск презентовал портативный огнемет, разработанный его стартапом Boring company. До этого Tesla на спор запустила в Австралии самую большую в мире литий-ионную батарею, которая была построена в сжатые сроки.

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