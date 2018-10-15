Европейские фондовые рынки будут снижаться

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Европейские фондовые рынки в настоящий момент находятся под некоторым давлением беспокойства инвесторов относительно дальнейшей монетарной политики Европейского Центрального Банка (ЕЦБ).

Участники рынка ожидают, что на фоне роста инфляции в еврозоне финансовый регулятор продолжит вести жесткую монетарную политику и повышать ставку. Кроме того, они, вслед за главой ЕЦБ Марио Драги, опасаются роста глобального торгового протекционизма и волатильности на финансовых рынках. Также инвесторы расстроены тем, что

программа количественного смягчения (QE) с октября сократится до $15 млрд евро в месяц, а в конце декабря и вовсе будет завершена.

Обеспокоенность участников рынка продолжает вызывать и неопределенность по поводу торгового конфликта США и Китая, а также ухудшения отношений с Саудовской Аравией. Великобритания уже приступила к составлению списка чиновников и силовиков из Саудовской Аравии, против которых потенциально может ввести санкции в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции. Аналогичные санкции может ввести и США. В этом случае Саудовская Аравия может существенно сократить объем поставок нефти на мировой рынок, что приведет к росту нефтяных котировок.

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В самой еврозоне участников рынка продолжает волновать вопрос Brexit, так как ряд важных вопросов, которые относятся к договору об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, включая ирландскую границу, по-прежнему остаются нерешенными.

Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях Brexit не позднее ноября. Если это сделано не будет, соглашение о выходе страны из союза может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту выхода Великобритании из состава ЕС - 29 марта 2019 года. Это грозит «жестким сценарием» Brexit — не только разрывом Великобритании с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.

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