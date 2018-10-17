Илон Маск хочет увеличить свою долю в Tesla

FILE PHOTO: Tesla Motors CEO Elon Musk speaks during the National Governors... Фото: Brian Snyder, Scanpix

И потратить на это $20 млн.

Гендиректор Tesla Илон Маск планирует потратить $20 млн на покупку акций Tesla на фондовом рынке, сообщают "Ведомости" со ссылкой на CNBC.

Телеканал ссылается на заявление, касающееся соглашения между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Маском. Это соглашение позволило снять с Маска обвинения в мошенничестве, связанные с его заявлениями о планах сделать Tesla непубличной компанией.

Маск приобретет акции во время окна, позволяющего топ-менеджерам публичных компаний делать это. Он купит их по той цене, по которой они будут котироваться в тот момент. Благодаря этой новости акции Tesla подорожали на 2% перед началом торговой сессии в среду. Но с начала 2018 г. они подешевели на 11%.

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