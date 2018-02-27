Директор Huurre Service Урмас Салу отметил, что торговец не должен думать о... Фото: частная коллекция

Компания Huurre Service OÜ, занимающаяся строительством холодильных установок и камер, появилась в 2001 году, когда финский концерн Hurree основал в Эстонии дочернюю фирму.

Первые проекты компании, которая начинала работу под названием Finref Eesti, заключались в строительстве и обслуживании спроектированного концерном холодильного оборудования для магазинов.

17 лет пролетели как одно мгновение. За это время компания претворила в жизнь немало разных интересных проектов, перешла с фреонов на хладагент CO2 и пережила расширение. Сегодня компания Huurre Service входит в пятерку лучших в сфере торгового холодильного оборудования.

Первые проекты компании, которая начинала работу под названием Finref Eesti, заключались в строительстве и обслуживании спроектированного концерном холодильного оборудования для магазинов.

«Первым нашим крупным клиентом была компания Kesko со своими магазинами Citymarket. После этого мы начали предлагать строительство холодильных установок и камер другим торговым сетям», - воспоминает директор компании Урмас Салу, добавив, что первые годы прошли под знаком обучения, поскольку с самого начала концерн был заинтересован в том, чтобы предлагать на эстонском рынке качество, принятое в Северных странах.

На протяжении всех этих лет козырем компании Huurre было предложение современных технологий и систем, а также их адаптация к отечественному рынку. Поэтому компания постоянно отслеживает появление новых технологий и старается взять те из них, которые могут подойти для нашего климата и наилучшим образом удовлетворить потребности клиентов.

«Мы привыкли смотреть на услугу глазами клиента и под таким углом, чтобы клиенту не приходилось думать о вещах, не являющихся его основной деятельностью. То есть, продавец не должен думать о том, как прилавки и холодильные камеры становятся холодными. Это наша забота. Все же клиенту следует разъяснять возможные риски и уступки», - отметил Салу.

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С интересом смотрит в сторону рынков соседних стран

Самым важным шагом в своей деятельности компания Huurre считает переход с фреонов на современный хладагент CO2, что предполагало, в первую очередь, обучение сотрудников и затем разъяснение перемен клиентам. Процесс занял несколько лет, и в результате, в 2011 году компания построила первую в Прибалтике работающую на CO2 систему охлаждения. Сегодня CO2 уже стал стандартом, а с 2020 года постепенно начнут ограничивать и запрещать использование фреонов в холодильных системах по всему миру. То есть, ни один разумный торговец сегодня уже не планирует систем со старыми хладагентами.

Команда, которая вместе уже много лет

«Сегодня нашим плюсом является инновативность и самый продолжительный опыт работы на эстонском рынке в сфере систем охлаждения. Нельзя не упомянуть также сплоченную команду, без которой ни один проект не был бы осуществлен. Некоторые сотрудники работают у нас с момента создания компании», - заявил Салу, добавив, что для повышения мотивации они предлагают работникам интересные проекты и возможность развиваться.

Руководство смело причисляет себя к пятерке крупнейших компаний на рынке торгового холодильного оборудования. Хотя конкуренты не отстают, команда компании Huurre делает все, чтобы опередить их по качеству, количеству и инновативности. Говоря о планах на будущее, директор компании отмечает, что они планируют упрочить свое положение на соседних рынках и тем самым достичь оптимального роста.

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