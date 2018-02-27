CM L.L. Corrector - бухгалтерские услуги на международном уровне

Что такое Content Marketing? >
По словам Лауры Нийт, к мысли о создании L.L. Corrector привела собственная потребность, поскольку наблюдая в качестве клиента за оказанием бухгалтерских услуг, она поняла, что эту работу можно делать лучше. По словам Лауры Нийт, к мысли о создании L.L. Corrector привела собственная...

Хотя эстонские предприниматели активно расширяются в соседние страны, у нас не так уж много бухгалтерских компаний, которые предлагают консультирование по вопросам налогов и бухгалтерские услуги на международном уровне. Одной из них является пярнуская компания L.L Corrector OÜ, которую мы также можем найти среди самых быстроразвивающихся фирм Эстонии. В чем кроется успех компании?

Стоит знать
  • Преимущества L.L Corrector 
  • 10-летний опыт деятельности в своей сфере
    многолетний опыт решения налоговых споров в иностранных государствах
    разностороннее профессиональное высшее образование, необходимое при оказании услуг
    клиенты из разных секторов, что дает нам навыки решения различных проблем и поиска ответов на вопросы
    индивидуальный подход к клиентам, для выяснения их потребностей
    постоянное обучение и повышение квалификации, что гарантирует оказание качественной и корректной услуги

«Во всех странах свои законы и требования к ведению бухгалтерского учета, и при заключении каких-либо соглашений было бы хорошо проконсультироваться у специалиста, который разговаривает на вашем родном языке. В то же время в Эстонии не очень много бухгалтерских фирм, которые были компетентны в сфере международного бухучета и налогообложения. Мы нашли для себя эту нишу и, кажется, наши клиенты ее высоко ценят,» - заявила директор L.L Corrector Лаура Нийт.

По ее словам, за стремительным развитием компании стоит многолетний упорный труд, важной частью которого было формирование профессиональной и стабильной команды. «При выборе персонала мы исходим, прежде всего, из личностных качеств кандидата, того, насколько хорошо он может влиться в коллектив. Обучение происходит уже на месте и продолжается в течение всего периода работы, чтобы каждый сотрудник мог на достойном уровне представлять компанию. Для нас важно, чтобы работа доставляла нашим сотрудникам радость. Мы всегда готовы их выслушать, помочь. Мы стараемся быть для них примером, давая им возможность развиваться и вместе отдыхать. У нас все равны и могут говорить обо всем. Инвестируя в персонал, можно надеяться на эффективный результат».

Если человек работает с радостью и ориентирован на поиск решений, то и клиенты могут полностью положиться на своего бухгалтера - работа будет выполнена в срок и в соответствии со всеми требованиями. Можно прийти с любой проблемой - бухгалтер все решит!
«Помимо точности важна скорость. Как правило, на электронные письма или заданные по телефону вопросы мы отвечаем в течение часа, максимально - 24 часов. Многие клиенты приходят к нам именно из-за того, что при необходимости не смогли оперативно связаться с прежним бухгалтером», - отметила Нийт, которая также участвует в повседневной работе компании, занимаясь как решением проблем клиентов, поиском новых клиентов, так и управлением компанией.

Самое актуальное

Хороший бухгалтер защищает клиента также в налоговых спорах

Своей деятельностью L.L Corrector ориентируется как на действующие в Эстонии компании, так и на их филиалы в Финляндии и Норвегии, занимаясь как бухгалтерией клиента, так и помогая ему в налоговых спорах и переговорах по заключению различных договоров. Как компания L.L Corrector вообще попала в эту сферу? По словам Лауры Нийт, к мысли о создании своей компании привела собственная потребность: «Наблюдая в качестве клиента за оказанием бухгалтерских услуг, мы поняли, что эту работу можно делать лучше. Так мы решили претворить свою идею в жизнь!»

Сегодня направление деятельности L.L Corrector привлекает клиентов со всей Эстонии: от Кохтла-Ярве, Раквере, Выру и Таллинна до Вильянди и Пярну. Даже есть несколько фирм из Финляндии и Норвегии. «Наши основные услуги - это бухгалтерские и секретарские услуги, к которым прибавляется защита клиентов в разных налоговых спорах, выполнение действий в Коммерческом регистре, переговоры с должниками, составление договоров, статистические отчеты, экономические анализы, - перечисляет Нийт. - Мы стараемся помочь в решении любых проблем: например, однажды мы помогали клиенту зарегистрировать в Департаменте шоссейных дорог транспортное средство».

Очень высоко ценится опыт компании в общении с налоговыми службами разных стран. Слухи о разных случаях и оказанной клиентам помощи распространяются быстро, и все чаще в компанию обращаются за помощью в решении проблем с Налоговыми департаментами других стран. Например, такими клиентами становятся многие строительные компании, работавшие в Финляндии и слишком беспечно относившиеся к местным законам о налогообложении. Сегодня налогообложение усложнилось, налоговые службы стали работать оперативнее, и бухгалтерский учет фирм находится под постоянным наблюдением - с прежним подходом уже невозможно продолжать. Тогда на помощь приходит компания L.L. Corrector, которая разъясняет своим клиентам специфику налогообложения в других странах и помогает найти законные решения.

«Нашей лучшей рекламой становятся предприятия, которым мы помогли решить проблемы. Помимо этого клиенты нередко хвалят наше прозрачное и стабильное ценообразование: если мы договариваемся с клиентом о цене, то он может рассчитывать на нее. Цены на бухгалтерские услуги не должны колебаться и ежемесячно шокировать клиентов. Мы стремимся к стабильности в своей работе и предлагаем ее также своим клиентам».

Ежедневно бухгалтерские услуги в L.L Corrector оказывает шесть человек. Помимо этого в компании работает два, так сказать, выездных сотрудника, которые помогают вести переговоры с клиентами, ведут дела в госучреждениях и ищут архивные документы. «Мы не ставим границ и постоянно расширяемся в соответствии с потребностями клиентов, - сказала Нийт. - Например, если у клиентов есть свои проблемные клиенты, то мы общаемся с ними. Также если наши клиенты сомневаются в своих субподрядчиках, то перед подписанием договоров о сотрудничестве мы помогаем им рассеять риски и выяснить нюансы».

Комментарий

Вейко Ланк 
Step Ehitus OU

«мы сотрудничаем с L.L Corrector уже около пяти лет. Поскольку в основном мы работаем в Финляндии и хотим оставаться прозрачными как по ту, так и по эту стороны границы, важно, чтобы наш бухгалтер хорошо разбирался в налогообложении Эстонии и Финляндии.
На все вопросы я получаю быстрые и профессиональные ответы, независимо от того, какого рынка они касаются. Даже если я не смог дозвониться до бухгалтера, то на электронное письмо мне обязательно ответят в течение часа. Мне нравится, когда партнер серьезно относится к нашим проблемам. Три года назад мы были почти банкротами и серьезно задумывались о ликвидации, но именно Лаура Нийт мотивировала нас продолжать и помогала составлять разные прогнозы. Мы выплыли!»

Кайдо Древинг
FinEst Metallid OU

«Компания FinEst Metallid OU заказывает услуги в L.L Corrector примерно 10 лет. Они являются хорошими партнерами, которые берут все заботы на себя. За эти годы не было ни одной проблемы, которую они не могли бы решить. Если у нас возникает какой-либо вопрос, то мы звоним Лауре Нийт. Она всегда даст быстрый и толковый ответ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основанная в 2008 году компания
L.L Corrector предлагает услуги в основном эстонским предпринимателям, которые работают в Эстонии, Финляндии, Швеции или Норвегии. Помимо обычных паевых товариществ и акционерных обществ, компания оказывает услуги физическим лицам-предпринимателям, некоммерческим объединениям и квартирным товариществам, как уже действующим, так и тем, что только начинают или уже завершают свою деятельность. Оказывается активное сотрудничество именно с теми эстонскими компаниями, которые хотят освоить запутанный бюрократический бизнес-мир соседних стран.

Если вас заинтересовали услуги компании, то посетите сайт
L.L Corrector по адресу
www.llc.ee и свяжитесь с нами!

Content marketing (CM) – информирование о своем товаре, услуге или фирме посредством интересной статьи. По форме CM похож на журналистскую публикацию, поэтому очень важно, чтобы читатель отличал CM от новостной информации. CM – современный вид маркетинга, позволяющий делиться клиентом сведениями, которые раньше были лишь внутренней информацией компании. CM всегда обслуживает маркетинговые цели заказчика.

Ключевые слова
Фирмы-газели
Новости
Monton
16:30 27 февраля 2018
Результаты Baltika порадовали акционеров Сегодня из экономических результатов компания Baltika стало ясно, что несмотря на позитивное изменение цифр брутто дохода и оборота, речь все-таки идет о косметических изменениях.
15:33 27 февраля 2018
Арбитраж отказал Medical Pharmacy Group Компания пыталась опротестовать решение Таллиннской биржи не принимать её акции в обращение.
14:46 27 февраля 2018
Kaubamaja хочет выплатить дивиденды Tallinna Kaubamaja хочет выплатить рекордные дивиденды.
Шахтерский город завоевали добытчики криптовалютыШахтерский город завоевали добытчики криптовалюты
12:30 27 февраля 2018
Шахтерский город завоевали добытчики криптовалюты Кохтла-Ярве становится наряду с добычей сланца и центром добычи криптовалюты. Здесь начала работать первая показательная шахта. Из заинтересованных людей уже возникла очередь.
«Создателя» биткоина обвинили в мошенничестве на $5 млрд
10:30 27 февраля 2018
«Создателя» биткоина обвинили в мошенничестве на $5 млрд Эксперта по кибербезопасности обвинили в присвоении криптовалюты и технологий на $5 млрд. Биткоины были добыты его партнером по компании, который умер в 2013 году.
11:30 27 февраля 2018
Эстония на 1-м месте в ЕС по инфляции Мы и Литва впереди остальных стран Евросоюза.
10:00 27 февраля 2018
LHV хочет выплатить дивиденды LHV Group предложила акционерам на собрании выплатить дивиденды размером 16 центов за акцию.
09:30 26 февраля 2018
На помощь, дом проседает! Ничего, поднимем обратно!
Все новости
Mнения
руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
Сирье Потисепп
Налоговая политика делает производителей более внимательными
Вигинтас Шапокас директор Maxima Eesti
Вигинтас Шапокас директор Maxima Eesti
LIDL, баскетбол и прекрасная принцесса на эстонском розничном рынке
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: самые важные экономические события недели
Все новости
Новости
DV logo
17:36 27 февраля 2018
Семья Пежо купила долю в аэрокосмической компании Safran
DV logo
13:30 27 февраля 2018
В прошлом году группа Citadele инвестировала 3 миллиона евро в ра...
Концерн Eesti Energia
12:00 27 февраля 2018
Концерн Eesti Energia заработал за год 101 миллион евро чистой пр...
Все новости
Фото ДВ
что такое краудфандинг и как туда инвестировать? Видео: краудфандинг – что такое?
Трейдер с 20-летним стажем Фуад Расулов Что такое акция и с чем...
Все фотографии
Биржевые новости
Европейский Союз готов регулировать криптоденьги
07:00 28 февраля 2018
Европейский Союз готов регулировать криптоденьги Европейский Союз готов регулировать криптовалюты, поскольку сектором рисков на глобальном уровне никто не занимается, сообщил уполномоченный по финансам и экономике Валдис Домбровскис.
DV logo
16:00 27 февраля 2018
Инфляция в Германии ослабла Опубликованные данные по ценам на потребительские товары в Германии показали, что в годовом исчислении инфляции составила всего 1,4 процента. Это на 0,2 процента ниже предыдущих данных и чуть ниже...
Apple представит самый большой iPhone
08:30 27 февраля 2018
Apple представит самый большой iPhone с двумя сим-картами к концу года Американская корпорация Apple выпустит три новых модели iPhone в конце 2018 года, передает Bloomberg.
10:38 26 февраля 2018
Прибыль PRFoods выросла в разы Оборот PRFoods в 4 квартале составил 32 миллиона евро, что на 89,3% больше, чем годом ранее.
Все новости
Биржевые новости
Инвестор Тоомас: опубликовать ли свою декларацию?
07:00 26 февраля 2018
Инвестор Тоомас: опубликовать ли свою декларацию? Мне написала читательница Ана, которая полюбопытствовала, не собираюсь ли я опубликовать свою декларацию о доходах за прошлый год?
Microsoft и Xiaomi подписали
14:00 25 февраля 2018
Microsoft и Xiaomi подписали "меморандум взаимопонимания" и намерены сотрудничать Американская компания Microsoft и китайский производитель техники Xiaomi подписали "меморандум взаимопонимания", по которому согласились сотрудничать в различных сферах, сообщает The Verge.
Какая защита необходима инвестору в краудфандинг?
11:00 25 февраля 2018
Какая защита необходима инвестору в краудфандинг? Регулирование народного финансирования или краудфандинга необходимо для сохранения доверия к финансовому сектору, но шаги в этом направлении необходимо хорошо продумать, сказали руководитель...
Уоррен Баффетт
10:30 25 февраля 2018
Холдинг Баффетта получил рекордную годовую прибыль в $45 млрд Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта зафиксировала рекордную для себя чистую прибыль — почти $45 млрд по итогам 2017 года. Из них $28 млрд — бумажный доход благодаря налоговой реформе Дональда Трампа
Все новости
Подсказка
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу
08:30 23 февраля 2018
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу 1
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
07:00 22 февраля 2018
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
член правления KredEx Krediidikindlustus Марико Рукхольм
08:15 21 февраля 2018
4 контрольных вопроса о том, когда экспортеру необходимо страхова...
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Всё о бизнес-недвижимости

Пункт зарядки для электромобилей неизбежен на современных объектах коммерческой недвижимости
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: самые важные экономические события недели
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
28.02.2018
Промышленность
28.02.2018
Фирмы-газели
28.02.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Закон о налоге с оборота
28.02.2018
Закон об изменении Закона о бухгалтерском учете
31.01.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Продающей подержанные автомобили компании A1Autokeskus ...

В Таллинне, возле железнодорожного переезда Хийу, находится уникальный в своем роде автомобильный салон A1Autokeskus OU, которому в этом году исполняется пять лет.

20 лет опыта в качестве консультанта по сделкам M&A

В этом году свой 20-летний юбилей отмечает Investment Agency OÜ, портфель услуг которых в первые годы был широким и разнообразным, однако в последние шесть-семь лет стал специализироваться в более узкой сфере деятельности — в организации процесса продажи предприятия.

Адвокатское бюро LEADELL Pilv – 25 лет вызовов и...

Адвокатское бюро LEADELL Pilv, которое в этом году отмечает свой 25-летний юбилей, занимается, прежде всего, бизнес-клиентами, но консультирует также государственные организации и физических лиц.
Все новости
ТОПы Äripäev
руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
07:00 27 февраля 2018
Налоговая политика делает производителей более внимательными
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения