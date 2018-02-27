По словам Лауры Нийт, к мысли о создании L.L. Corrector привела собственная...

Хотя эстонские предприниматели активно расширяются в соседние страны, у нас не так уж много бухгалтерских компаний, которые предлагают консультирование по вопросам налогов и бухгалтерские услуги на международном уровне. Одной из них является пярнуская компания L.L Corrector OÜ, которую мы также можем найти среди самых быстроразвивающихся фирм Эстонии. В чем кроется успех компании?

Стоит знать Преимущества L.L Corrector

10-летний опыт деятельности в своей сфере

многолетний опыт решения налоговых споров в иностранных государствах

разностороннее профессиональное высшее образование, необходимое при оказании услуг

клиенты из разных секторов, что дает нам навыки решения различных проблем и поиска ответов на вопросы

индивидуальный подход к клиентам, для выяснения их потребностей

постоянное обучение и повышение квалификации, что гарантирует оказание качественной и корректной услуги

«Во всех странах свои законы и требования к ведению бухгалтерского учета, и при заключении каких-либо соглашений было бы хорошо проконсультироваться у специалиста, который разговаривает на вашем родном языке. В то же время в Эстонии не очень много бухгалтерских фирм, которые были компетентны в сфере международного бухучета и налогообложения. Мы нашли для себя эту нишу и, кажется, наши клиенты ее высоко ценят,» - заявила директор L.L Corrector Лаура Нийт.

По ее словам, за стремительным развитием компании стоит многолетний упорный труд, важной частью которого было формирование профессиональной и стабильной команды. «При выборе персонала мы исходим, прежде всего, из личностных качеств кандидата, того, насколько хорошо он может влиться в коллектив. Обучение происходит уже на месте и продолжается в течение всего периода работы, чтобы каждый сотрудник мог на достойном уровне представлять компанию. Для нас важно, чтобы работа доставляла нашим сотрудникам радость. Мы всегда готовы их выслушать, помочь. Мы стараемся быть для них примером, давая им возможность развиваться и вместе отдыхать. У нас все равны и могут говорить обо всем. Инвестируя в персонал, можно надеяться на эффективный результат».

Если человек работает с радостью и ориентирован на поиск решений, то и клиенты могут полностью положиться на своего бухгалтера - работа будет выполнена в срок и в соответствии со всеми требованиями. Можно прийти с любой проблемой - бухгалтер все решит!

«Помимо точности важна скорость. Как правило, на электронные письма или заданные по телефону вопросы мы отвечаем в течение часа, максимально - 24 часов. Многие клиенты приходят к нам именно из-за того, что при необходимости не смогли оперативно связаться с прежним бухгалтером», - отметила Нийт, которая также участвует в повседневной работе компании, занимаясь как решением проблем клиентов, поиском новых клиентов, так и управлением компанией.

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Хороший бухгалтер защищает клиента также в налоговых спорах

Своей деятельностью L.L Corrector ориентируется как на действующие в Эстонии компании, так и на их филиалы в Финляндии и Норвегии, занимаясь как бухгалтерией клиента, так и помогая ему в налоговых спорах и переговорах по заключению различных договоров. Как компания L.L Corrector вообще попала в эту сферу? По словам Лауры Нийт, к мысли о создании своей компании привела собственная потребность: «Наблюдая в качестве клиента за оказанием бухгалтерских услуг, мы поняли, что эту работу можно делать лучше. Так мы решили претворить свою идею в жизнь!»

Сегодня направление деятельности L.L Corrector привлекает клиентов со всей Эстонии: от Кохтла-Ярве, Раквере, Выру и Таллинна до Вильянди и Пярну. Даже есть несколько фирм из Финляндии и Норвегии. «Наши основные услуги - это бухгалтерские и секретарские услуги, к которым прибавляется защита клиентов в разных налоговых спорах, выполнение действий в Коммерческом регистре, переговоры с должниками, составление договоров, статистические отчеты, экономические анализы, - перечисляет Нийт. - Мы стараемся помочь в решении любых проблем: например, однажды мы помогали клиенту зарегистрировать в Департаменте шоссейных дорог транспортное средство».

Очень высоко ценится опыт компании в общении с налоговыми службами разных стран. Слухи о разных случаях и оказанной клиентам помощи распространяются быстро, и все чаще в компанию обращаются за помощью в решении проблем с Налоговыми департаментами других стран. Например, такими клиентами становятся многие строительные компании, работавшие в Финляндии и слишком беспечно относившиеся к местным законам о налогообложении. Сегодня налогообложение усложнилось, налоговые службы стали работать оперативнее, и бухгалтерский учет фирм находится под постоянным наблюдением - с прежним подходом уже невозможно продолжать. Тогда на помощь приходит компания L.L. Corrector, которая разъясняет своим клиентам специфику налогообложения в других странах и помогает найти законные решения.

«Нашей лучшей рекламой становятся предприятия, которым мы помогли решить проблемы. Помимо этого клиенты нередко хвалят наше прозрачное и стабильное ценообразование: если мы договариваемся с клиентом о цене, то он может рассчитывать на нее. Цены на бухгалтерские услуги не должны колебаться и ежемесячно шокировать клиентов. Мы стремимся к стабильности в своей работе и предлагаем ее также своим клиентам».

Ежедневно бухгалтерские услуги в L.L Corrector оказывает шесть человек. Помимо этого в компании работает два, так сказать, выездных сотрудника, которые помогают вести переговоры с клиентами, ведут дела в госучреждениях и ищут архивные документы. «Мы не ставим границ и постоянно расширяемся в соответствии с потребностями клиентов, - сказала Нийт. - Например, если у клиентов есть свои проблемные клиенты, то мы общаемся с ними. Также если наши клиенты сомневаются в своих субподрядчиках, то перед подписанием договоров о сотрудничестве мы помогаем им рассеять риски и выяснить нюансы».

Комментарий

Вейко Ланк

Step Ehitus OU

«мы сотрудничаем с L.L Corrector уже около пяти лет. Поскольку в основном мы работаем в Финляндии и хотим оставаться прозрачными как по ту, так и по эту стороны границы, важно, чтобы наш бухгалтер хорошо разбирался в налогообложении Эстонии и Финляндии.

На все вопросы я получаю быстрые и профессиональные ответы, независимо от того, какого рынка они касаются. Даже если я не смог дозвониться до бухгалтера, то на электронное письмо мне обязательно ответят в течение часа. Мне нравится, когда партнер серьезно относится к нашим проблемам. Три года назад мы были почти банкротами и серьезно задумывались о ликвидации, но именно Лаура Нийт мотивировала нас продолжать и помогала составлять разные прогнозы. Мы выплыли!»

Кайдо Древинг

FinEst Metallid OU

«Компания FinEst Metallid OU заказывает услуги в L.L Corrector примерно 10 лет. Они являются хорошими партнерами, которые берут все заботы на себя. За эти годы не было ни одной проблемы, которую они не могли бы решить. Если у нас возникает какой-либо вопрос, то мы звоним Лауре Нийт. Она всегда даст быстрый и толковый ответ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основанная в 2008 году компания

L.L Corrector предлагает услуги в основном эстонским предпринимателям, которые работают в Эстонии, Финляндии, Швеции или Норвегии. Помимо обычных паевых товариществ и акционерных обществ, компания оказывает услуги физическим лицам-предпринимателям, некоммерческим объединениям и квартирным товариществам, как уже действующим, так и тем, что только начинают или уже завершают свою деятельность. Оказывается активное сотрудничество именно с теми эстонскими компаниями, которые хотят освоить запутанный бюрократический бизнес-мир соседних стран.

Если вас заинтересовали услуги компании, то посетите сайт

L.L Corrector по адресу

www.llc.ee и свяжитесь с нами!

Content marketing (CM) – информирование о своем товаре, услуге или фирме посредством интересной статьи. По форме CM похож на журналистскую публикацию, поэтому очень важно, чтобы читатель отличал CM от новостной информации. CM – современный вид маркетинга, позволяющий делиться клиентом сведениями, которые раньше были лишь внутренней информацией компании. CM всегда обслуживает маркетинговые цели заказчика.