CM Занимающаяся продажей красок компания, которая знает все о том, как красить морские суда

Что такое Content Marketing? >
Фото: Marisell

Быстроразвивающаяся компания Marisell Group OÜ является официальным дистрибьютором всемирно известного производителя красок, компании Hempel в Эстонии. Благодаря Marisell, защищены “Suur Toll” и многие другие суда и металлоконструкции в Эстонии. Марина Радченко является руководителем компании Marisell Group OÜ, и ей приходится постоянно отвечать на вопрос, как она справляется с работой и проблемами в далеко не женском бизнесе.

  • Цены колеблются, и клиенты постоянно ищут, где бы сэкономить. В то же время они требуют качества. Мы стараемся дать клиентам все это - качество, цену и скорость.

«У меня часто спрашивают, почему я никого не нанимаю на работу», - улыбается она и поясняет, что на самом деле она не работает одна, у нее есть партнеры, с которыми она сотрудничает, а требовательность и ответственность к себе и другим гарантирует, что будут выполнены все обещания. Представитель кампании Хемпель обеспечивает нам всю необходимую техническую и информационную поддержку. Радченко признает, что она занимается далеко не женским бизнесом, но это положительно сказывается на ее семейной жизни. «Знакомые и подруги постоянно спрашивают и удивляются. Кто-то продает детские смеси и подгузники, кто-то еще что-нибудь спокойное и женское», - выделяется она среди других. Директор Marisell Group OU пояснила, что идея создания своей фирмы зрела долгое время. Со временем выяснилось, что многие знакомые так или иначе связаны со строительством, и было бы просто глупо не начать свой бизнес. «Мы подумали: почему бы не создать свою фирму, которая бы импортировала нужные для них материалы.

Строительная сфера в Эстонии хорошо развита, строят много, также много краски требуется для металлоконструкций. Мы подумали, что компания Hempel, официальными дистрибьюторами которой мы являемся, с радостью снабжала бы эстонские строительные компании материалами, и почему бы не стать посредником между ними и строителями,тем более,что сам производитель искал такую возможность», - вспоминает Радченко. К созданию своего бизнеса подтолкнула сама жизнь в прямом смысле этого слова. Именно во время создания фирмы она вышла из первого декретного отпуска, и возможность самой планировать свое время показалась заманчивой. «Вы знаете, что у многих молодых родителей с этим проблемы.

Постоянно приходится сидеть на больничном. Создание фирмы позволило мне работать на себя и делать то,что я реально умею. Тем более, что у нас уже были клиенты, готовые к сотрудничеству, - пояснила Радченко, которая до этого работала менеджером по продажам в одной из крупнейших торговых сетей Эстонии. - По сути, я занималась тем же, только продавала более специфичный товар. Я рада, что могу объединять работу и частную жизнь», - рассказала Радченко, которая воспитывает уже двух детей. «Бабушки и дедушки не всегда могут помочь, но у меня есть возможность работать из дома, я не должна сидеть в офисе и могу сама составлять свой график работы. По телефону и электронной почте можно поддерживать связь с любой точкой мира», - отметила она, выразив удовлетворенность тем, что она не только справляется с работой, но и достигла успеха. «Для нас успех означает то, что мы являемся официальным представителем всемирно известного производителя красок Hempel», - пояснила директор Marisell Group и добавила, что ради этого пришлось упорно работать, и тем больше причин для чувства удовлетворения.

Самое актуальное
Фото: Marisell

Компания Hempel является имеющим 100-летний опыт ведущим мировым поставщиком на рынках декоративных, антикоррозионных покрытий, покрытий для машиностроения, судостроения и судоремонта, покрытий для контейнеров и яхт. Мы предоставляем нашим заказчикам полный ассортимент систем покрытий и технические консультации. «Нам было сложно получить статус официального представителя столь крупного производителя. До заключения договора нам пришлось пройти долгий путь, поскольку крупные производители ищут крупных партнеров, которые уже имеют базу клиентов, и охватывают большую территорию». Сегодня у компании своя база клиентов, есть действующий склад в Таллинне, тонировочная машина, который позволяет уже на складе получить заказанный клиентом оттенок. Таким образом есть возможность сократить время доставки краски клиенту – он получает заказанную краску в тот же день. Одним из наиболее известных объектов компании Marisell является стоящий возле Летной гавани пароход «Suur Toll». Радченко выражает удовлетворенность также тем, что она успешно сотрудничает как с частными, так и государственными предприятиями. «Не все закупают краску у нас и являются нашими клиентами», - признала Радченко, добавив, что причина, скорее техническая и зависит от того, какой краской судно или металлоконструкция были окрашены до этого. «Эстония – довольно маленькая страна, где очень много производителей и продавцов красок.

На данном рынке очень жесткая конкуренция. И за каждого клиента идет... Скажем, борьба», - рассказала Радченко. Она объяснила, что если по техническим условиям необходимо использовать именно их краску, то клиент присылает запрос, получает от Marisell Group OU ценовое предложение и информацию о сроках поставки. Заказ поступает в работу. «Цены колеблются, и клиенты постоянно ищут, где можно получить дешевле. В то же время они требуют качество. Мы стараемся дать клиентам все это - качество, цену и скорость». По словам Радченко, система госзаказов могла бы быть более прозрачной и профессиональной. Все упирается в ограничения по цене и качеству. «Качественный товар не может быть дешевым, а заказчик ищет максимальную экономию, - признала она. - Мы постоянно сталкиваемся с тем, что размещающие заказы люди не обладают достаточными техническими знаниями в части заказываемых ими красок. Они не знают, на основании каких показателей выбирать краску, или на что ее можно поменять». Радченко отметила, что им приходится объяснять заказчику, что, несмотря на то, что в бюджете может быть заложена конкретная сумма на краску, но, окрашивая корпус судна конкретной краской, нельзя сэкономить, например, нанеся вместо трех слоев два слоя. «Мы разъясняем, почему это невозможно», - рассказала Радченко. 

Компания Marisell Group сотрудничает в основном с судоходными компаниями и производителями металлоконструкций в Эстонии и Прибалтике, и краска доставляется туда, где она необходима в данный момент. «Мы значительно выросли. Если раньше мы были просто посредниками, то сегодня стали официальными представителями. Наше имя можно найти на официальном сайте Hempel. Это является знаком качества», - отметила Радченко, пояснив, что это облегчает работу, поскольку компания Marisell Group знает местный рынок и клиентов. «Мы упрощаем их работу. Удобно производителю, нам и клиентам». Несмотря на достижения, желание развиваться никуда не исчезло. «Мы ищем возможности расширить деятельность, но об этом еще рано говорить, - сказала она, добавив, что в мире декоративных красок и красок для помещений можно отметить интересные направления. - Сейчас ведутся переговоры с одним испанским производителем», - намекнула она. Компания Marisell Group готова к новому прыжку.

 

 

 

 

Content marketing (CM) – информирование о своем товаре, услуге или фирме посредством интересной статьи. По форме CM похож на журналистскую публикацию, поэтому очень важно, чтобы читатель отличал CM от новостной информации. CM – современный вид маркетинга, позволяющий делиться клиентом сведениями, которые раньше были лишь внутренней информацией компании. CM всегда обслуживает маркетинговые цели заказчика.

Ключевые слова
Фирмы-газели
Новости
Monton
16:30 27 февраля 2018
Результаты Baltika порадовали акционеров Сегодня из экономических результатов компания Baltika стало ясно, что несмотря на позитивное изменение цифр брутто дохода и оборота, речь все-таки идет о косметических изменениях.
15:33 27 февраля 2018
Арбитраж отказал Medical Pharmacy Group Компания пыталась опротестовать решение Таллиннской биржи не принимать её акции в обращение.
14:46 27 февраля 2018
Kaubamaja хочет выплатить дивиденды Tallinna Kaubamaja хочет выплатить рекордные дивиденды.
Шахтерский город завоевали добытчики криптовалютыШахтерский город завоевали добытчики криптовалюты
12:30 27 февраля 2018
Шахтерский город завоевали добытчики криптовалюты Кохтла-Ярве становится наряду с добычей сланца и центром добычи криптовалюты. Здесь начала работать первая показательная шахта. Из заинтересованных людей уже возникла очередь.
«Создателя» биткоина обвинили в мошенничестве на $5 млрд
10:30 27 февраля 2018
«Создателя» биткоина обвинили в мошенничестве на $5 млрд Эксперта по кибербезопасности обвинили в присвоении криптовалюты и технологий на $5 млрд. Биткоины были добыты его партнером по компании, который умер в 2013 году.
11:30 27 февраля 2018
Эстония на 1-м месте в ЕС по инфляции Мы и Литва впереди остальных стран Евросоюза.
10:00 27 февраля 2018
LHV хочет выплатить дивиденды LHV Group предложила акционерам на собрании выплатить дивиденды размером 16 центов за акцию.
09:30 26 февраля 2018
На помощь, дом проседает! Ничего, поднимем обратно!
Все новости
Mнения
руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
Сирье Потисепп
Налоговая политика делает производителей более внимательными
Вигинтас Шапокас директор Maxima Eesti
Вигинтас Шапокас директор Maxima Eesti
LIDL, баскетбол и прекрасная принцесса на эстонском розничном рынке
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: самые важные экономические события недели
Все новости
Новости
DV logo
17:36 27 февраля 2018
Семья Пежо купила долю в аэрокосмической компании Safran
DV logo
13:30 27 февраля 2018
В прошлом году группа Citadele инвестировала 3 миллиона евро в ра...
Концерн Eesti Energia
12:00 27 февраля 2018
Концерн Eesti Energia заработал за год 101 миллион евро чистой пр...
Все новости
Фото ДВ
что такое краудфандинг и как туда инвестировать? Видео: краудфандинг – что такое?
Трейдер с 20-летним стажем Фуад Расулов Что такое акция и с чем...
Все фотографии
Биржевые новости
Европейский Союз готов регулировать криптоденьги
07:00 28 февраля 2018
Европейский Союз готов регулировать криптоденьги Европейский Союз готов регулировать криптовалюты, поскольку сектором рисков на глобальном уровне никто не занимается, сообщил уполномоченный по финансам и экономике Валдис Домбровскис.
DV logo
16:00 27 февраля 2018
Инфляция в Германии ослабла Опубликованные данные по ценам на потребительские товары в Германии показали, что в годовом исчислении инфляции составила всего 1,4 процента. Это на 0,2 процента ниже предыдущих данных и чуть ниже...
Apple представит самый большой iPhone
08:30 27 февраля 2018
Apple представит самый большой iPhone с двумя сим-картами к концу года Американская корпорация Apple выпустит три новых модели iPhone в конце 2018 года, передает Bloomberg.
10:38 26 февраля 2018
Прибыль PRFoods выросла в разы Оборот PRFoods в 4 квартале составил 32 миллиона евро, что на 89,3% больше, чем годом ранее.
Все новости
Биржевые новости
Инвестор Тоомас: опубликовать ли свою декларацию?
07:00 26 февраля 2018
Инвестор Тоомас: опубликовать ли свою декларацию? Мне написала читательница Ана, которая полюбопытствовала, не собираюсь ли я опубликовать свою декларацию о доходах за прошлый год?
Microsoft и Xiaomi подписали
14:00 25 февраля 2018
Microsoft и Xiaomi подписали "меморандум взаимопонимания" и намерены сотрудничать Американская компания Microsoft и китайский производитель техники Xiaomi подписали "меморандум взаимопонимания", по которому согласились сотрудничать в различных сферах, сообщает The Verge.
Какая защита необходима инвестору в краудфандинг?
11:00 25 февраля 2018
Какая защита необходима инвестору в краудфандинг? Регулирование народного финансирования или краудфандинга необходимо для сохранения доверия к финансовому сектору, но шаги в этом направлении необходимо хорошо продумать, сказали руководитель...
Уоррен Баффетт
10:30 25 февраля 2018
Холдинг Баффетта получил рекордную годовую прибыль в $45 млрд Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта зафиксировала рекордную для себя чистую прибыль — почти $45 млрд по итогам 2017 года. Из них $28 млрд — бумажный доход благодаря налоговой реформе Дональда Трампа
Все новости
Подсказка
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу
08:30 23 февраля 2018
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу 1
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
07:00 22 февраля 2018
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
член правления KredEx Krediidikindlustus Марико Рукхольм
08:15 21 февраля 2018
4 контрольных вопроса о том, когда экспортеру необходимо страхова...
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Всё о бизнес-недвижимости

Пункт зарядки для электромобилей неизбежен на современных объектах коммерческой недвижимости
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: самые важные экономические события недели
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
28.02.2018
Промышленность
28.02.2018
Фирмы-газели
28.02.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Закон о налоге с оборота
28.02.2018
Закон об изменении Закона о бухгалтерском учете
31.01.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Продающей подержанные автомобили компании A1Autokeskus ...

В Таллинне, возле железнодорожного переезда Хийу, находится уникальный в своем роде автомобильный салон A1Autokeskus OU, которому в этом году исполняется пять лет.

20 лет опыта в качестве консультанта по сделкам M&A

В этом году свой 20-летний юбилей отмечает Investment Agency OÜ, портфель услуг которых в первые годы был широким и разнообразным, однако в последние шесть-семь лет стал специализироваться в более узкой сфере деятельности — в организации процесса продажи предприятия.

Адвокатское бюро LEADELL Pilv – 25 лет вызовов и...

Адвокатское бюро LEADELL Pilv, которое в этом году отмечает свой 25-летний юбилей, занимается, прежде всего, бизнес-клиентами, но консультирует также государственные организации и физических лиц.
Все новости
ТОПы Äripäev
руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
07:00 27 февраля 2018
Налоговая политика делает производителей более внимательными
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения