Фото: Marisell

Быстроразвивающаяся компания Marisell Group OÜ является официальным дистрибьютором всемирно известного производителя красок, компании Hempel в Эстонии. Благодаря Marisell, защищены “Suur Toll” и многие другие суда и металлоконструкции в Эстонии. Марина Радченко является руководителем компании Marisell Group OÜ, и ей приходится постоянно отвечать на вопрос, как она справляется с работой и проблемами в далеко не женском бизнесе.

Цены колеблются, и клиенты постоянно ищут, где бы сэкономить. В то же время они требуют качества. Мы стараемся дать клиентам все это - качество, цену и скорость.

«У меня часто спрашивают, почему я никого не нанимаю на работу», - улыбается она и поясняет, что на самом деле она не работает одна, у нее есть партнеры, с которыми она сотрудничает, а требовательность и ответственность к себе и другим гарантирует, что будут выполнены все обещания. Представитель кампании Хемпель обеспечивает нам всю необходимую техническую и информационную поддержку. Радченко признает, что она занимается далеко не женским бизнесом, но это положительно сказывается на ее семейной жизни. «Знакомые и подруги постоянно спрашивают и удивляются. Кто-то продает детские смеси и подгузники, кто-то еще что-нибудь спокойное и женское», - выделяется она среди других. Директор Marisell Group OU пояснила, что идея создания своей фирмы зрела долгое время. Со временем выяснилось, что многие знакомые так или иначе связаны со строительством, и было бы просто глупо не начать свой бизнес. «Мы подумали: почему бы не создать свою фирму, которая бы импортировала нужные для них материалы.

Строительная сфера в Эстонии хорошо развита, строят много, также много краски требуется для металлоконструкций. Мы подумали, что компания Hempel, официальными дистрибьюторами которой мы являемся, с радостью снабжала бы эстонские строительные компании материалами, и почему бы не стать посредником между ними и строителями,тем более,что сам производитель искал такую возможность», - вспоминает Радченко. К созданию своего бизнеса подтолкнула сама жизнь в прямом смысле этого слова. Именно во время создания фирмы она вышла из первого декретного отпуска, и возможность самой планировать свое время показалась заманчивой. «Вы знаете, что у многих молодых родителей с этим проблемы.

Постоянно приходится сидеть на больничном. Создание фирмы позволило мне работать на себя и делать то,что я реально умею. Тем более, что у нас уже были клиенты, готовые к сотрудничеству, - пояснила Радченко, которая до этого работала менеджером по продажам в одной из крупнейших торговых сетей Эстонии. - По сути, я занималась тем же, только продавала более специфичный товар. Я рада, что могу объединять работу и частную жизнь», - рассказала Радченко, которая воспитывает уже двух детей. «Бабушки и дедушки не всегда могут помочь, но у меня есть возможность работать из дома, я не должна сидеть в офисе и могу сама составлять свой график работы. По телефону и электронной почте можно поддерживать связь с любой точкой мира», - отметила она, выразив удовлетворенность тем, что она не только справляется с работой, но и достигла успеха. «Для нас успех означает то, что мы являемся официальным представителем всемирно известного производителя красок Hempel», - пояснила директор Marisell Group и добавила, что ради этого пришлось упорно работать, и тем больше причин для чувства удовлетворения.

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Фото: Marisell

Компания Hempel является имеющим 100-летний опыт ведущим мировым поставщиком на рынках декоративных, антикоррозионных покрытий, покрытий для машиностроения, судостроения и судоремонта, покрытий для контейнеров и яхт. Мы предоставляем нашим заказчикам полный ассортимент систем покрытий и технические консультации. «Нам было сложно получить статус официального представителя столь крупного производителя. До заключения договора нам пришлось пройти долгий путь, поскольку крупные производители ищут крупных партнеров, которые уже имеют базу клиентов, и охватывают большую территорию». Сегодня у компании своя база клиентов, есть действующий склад в Таллинне, тонировочная машина, который позволяет уже на складе получить заказанный клиентом оттенок. Таким образом есть возможность сократить время доставки краски клиенту – он получает заказанную краску в тот же день. Одним из наиболее известных объектов компании Marisell является стоящий возле Летной гавани пароход «Suur Toll». Радченко выражает удовлетворенность также тем, что она успешно сотрудничает как с частными, так и государственными предприятиями. «Не все закупают краску у нас и являются нашими клиентами», - признала Радченко, добавив, что причина, скорее техническая и зависит от того, какой краской судно или металлоконструкция были окрашены до этого. «Эстония – довольно маленькая страна, где очень много производителей и продавцов красок.

На данном рынке очень жесткая конкуренция. И за каждого клиента идет... Скажем, борьба», - рассказала Радченко. Она объяснила, что если по техническим условиям необходимо использовать именно их краску, то клиент присылает запрос, получает от Marisell Group OU ценовое предложение и информацию о сроках поставки. Заказ поступает в работу. «Цены колеблются, и клиенты постоянно ищут, где можно получить дешевле. В то же время они требуют качество. Мы стараемся дать клиентам все это - качество, цену и скорость». По словам Радченко, система госзаказов могла бы быть более прозрачной и профессиональной. Все упирается в ограничения по цене и качеству. «Качественный товар не может быть дешевым, а заказчик ищет максимальную экономию, - признала она. - Мы постоянно сталкиваемся с тем, что размещающие заказы люди не обладают достаточными техническими знаниями в части заказываемых ими красок. Они не знают, на основании каких показателей выбирать краску, или на что ее можно поменять». Радченко отметила, что им приходится объяснять заказчику, что, несмотря на то, что в бюджете может быть заложена конкретная сумма на краску, но, окрашивая корпус судна конкретной краской, нельзя сэкономить, например, нанеся вместо трех слоев два слоя. «Мы разъясняем, почему это невозможно», - рассказала Радченко.





Компания Marisell Group сотрудничает в основном с судоходными компаниями и производителями металлоконструкций в Эстонии и Прибалтике, и краска доставляется туда, где она необходима в данный момент. «Мы значительно выросли. Если раньше мы были просто посредниками, то сегодня стали официальными представителями. Наше имя можно найти на официальном сайте Hempel. Это является знаком качества», - отметила Радченко, пояснив, что это облегчает работу, поскольку компания Marisell Group знает местный рынок и клиентов. «Мы упрощаем их работу. Удобно производителю, нам и клиентам». Несмотря на достижения, желание развиваться никуда не исчезло. «Мы ищем возможности расширить деятельность, но об этом еще рано говорить, - сказала она, добавив, что в мире декоративных красок и красок для помещений можно отметить интересные направления. - Сейчас ведутся переговоры с одним испанским производителем», - намекнула она. Компания Marisell Group готова к новому прыжку.

Content marketing (CM) – информирование о своем товаре, услуге или фирме посредством интересной статьи. По форме CM похож на журналистскую публикацию, поэтому очень важно, чтобы читатель отличал CM от новостной информации. CM – современный вид маркетинга, позволяющий делиться клиентом сведениями, которые раньше были лишь внутренней информацией компании. CM всегда обслуживает маркетинговые цели заказчика.