Снос Дома культуры в Элва. Фото: Карель Тали

За 11 лет компания Fixdem Eesti OÜ, начинавшая с оказания грузовых перевозок, выросла в заметного игрока на рынке сноса зданий. В ТОП самых быстроразвивающихся компаний они попали благодаря решению приобрести свою технику, начать заниматься измельчением полезных ископаемых и выйти на финский рынок.

Компания Fixdem Eesti занимается сносом зданий, переработкой отходов, а также измельчением и просеиванием полезных ископаемых в карьерах. В основном работают по договорам субподряда на генподрядчиков и собственников карьеров, но компания оказывает услуги также всем компаниям и частным лицам, которым нужно что-либо снести, измельчить или просеять. «Мы ждем всех, кому надо снести старое здание. Железобетонные здания можно снести и без денег!» - заявил член правления компании Карель Тали.

Оглядываясь назад, Тали вспоминает, как они вначале действовали под названием OU Linum Invest, предлагая грузовые перевозки фирмам, занимающимся сносом зданий и земляными работами. «Когда работодатель обанкротился, то мы решили начать сами оказывать услуги по сносу, поскольку контакты все сохранились, и продолжали приходить ценовые запросы. Вначале было очень сложно, из-за экономического кризиса грузовик постоянно простаивал, а на строительном рынке было затишье».

Благодаря хорошим знакомствам в Harju Elekter, строительной фирме Rand ja Tuulberg и Skanska нам удалось получить первые крупные заказы, которые помогли встать на ноги. Несмотря на то, что у компании не было ни техники, ни денег, у нее были контакты, опыт и желание работать. Тогда приходилось все делать самим, поскольку не было денег, чтобы платить прорабу.

Сегодня компания стремится стать крупнейшей в Прибалтике в сфере сноса зданий. «Много лет назад первым нашим важным решением было продолжить оказание услуг по сносу зданий, приобрести технику для этого и начать предлагать услуги по измельчению полезных ископаемых. Два года назад мы вышли на рынок Финляндии, где сотрудничаем с крупнейшей в Северных странах компанией, занимающейся сносом зданий Delete Finland OY», - рассказал Тали, который поделился с планами на ближайшее время: «В этом году мы планируем выйти на латвийский рынок. Учитывая имеющиеся возможности, мы прогнозируем на ближайшие годы увеличение оборота в два раза. Мы планируем инвестировать пол миллиона евро в расширение компании».

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Основы развития и роста закладываются во время кризиса

По словам Тали, самая ценная инвестиция - это люди, обладающие контактами и знаниями или умеющими заставить технику эффективно работать. «Наш успех полностью зависит от наших работников. Нередко у нас много объектов, и мы не можем присутствовать везде. В таких случаях мы полностью зависим от своих работников, которые отвечают за происходящее на площадке. Нет смысла предполагать, что что-то будет работать только из энтузиазма. Если мы хотим получить эффективность, то должны платить достойную зарплату и снабжать качественными средствами труда. Профессионалы зарабатывают больше, чем собственники. Так и должно быть, если мы хотим удержать специалистов и развиваться дальше!»

В данный момент в компании работает 11 человек, и она постоянно отслеживает уровень зарплат в секторе. По сравнению с конкурентами, компания Fixdem Eesti платит самую высокую зарплату на одного работника. Разница может составлять от 25 до 550%! Несмотря на это, собственники компании жалуются на нечестную конкуренцию в виде выплаты зарплат в конвертах, поскольку такая большая разница между зарплатами неестественна. Они считают, что вместо повышения акцизов государство должно уделять больше внимания именно этой проблеме.

На рынке сноса зданий ведется жесткая конкурентная борьба. По оценкам Fixdem Eesti, местный рынок сноса зданий составляет 15–20 млн. евро в год, 70% из которых распределяются между пятью-шестью компаниями. Технику для сноса зданий приобрели также предприятия, которые занимаются в основном земляными работами. С целью сохранения конкурентоспособности компания Fixdem Eesti вынуждена сама выполнять земляные работы.

«В первые годы у нас не было ничего кроме желания работать, и мы были вынуждены все услуги закупать или арендовать, что в свою очередь означало более дорогие цены. Мы должны были эффективнее работать, многое делать сами и держать расходы под контролем. Несмотря на то, что компания выросла, мы до сих пор придерживаемся этой политики», - отметил Тали, добавив, что хорошие времена ничему не учат, зато трудности учат адаптироваться и закладывают основу для дальнейшего роста.

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CM Компания Fixdem Eesti стремится стать крупнейшей в Прибалтике компанией, оказывающей услуги по сносу

Content marketing (CM) – информирование о своем товаре, услуге или фирме посредством интересной статьи. По форме CM похож на журналистскую публикацию, поэтому очень важно, чтобы читатель отличал CM от новостной информации. CM – современный вид маркетинга, позволяющий делиться клиентом сведениями, которые раньше были лишь внутренней информацией компании. CM всегда обслуживает маркетинговые цели заказчика.