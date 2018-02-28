CM Уникальные технологии Primekss открывают новые возможности в сфере технического решения конструкций

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Primekss Porandad обладают огромным потенциалом в использовании водонепроницаемых плитных фундаментов в разных областях. Primekss Porandad обладают огромным потенциалом в использовании...
Фото: Рауль Меэ

Специализирующаяся на высокотехнологичных бетонных работах компания Primekss достигла вершины в своей области, предлагая клиентам более быстрые, безопасные и качественные решения. Ключ к успеху компании кроется в собственном научном центре и центре развития, который сумел поднять производство бетона на совершенно новый уровень.

  • 15 лет компания построила в Эстонии более 1 000 000 м2 качественных промышленных полов, а также других бетонных конструкций.

«Последние годы мы стремительно растем и не планируем останавливаться на достигнутом. Мы видим за своей уникальной технологией большой потенциал, например, при строительстве конструкций из монолитного бетона, водонепроницаемых плитных фундаментов, перекрытий и прочих конструкций для многоэтажных домов», - отметил исполнительный директор Primekss Porandad Айн Лембер.

На заре своей деятельности компания Primekss занималась напольными покрытиями, но вскоре поняла, что, делая упор на долговечном качественном полу, нужно больше внимания уделять бетону, на который этот пол укладывается. «В неумелых руках бетон может растрескаться и раскрошиться при затвердивании. Поскольку компания Primekss акцептирует только лучшее - качественные изделия и довольных клиентов, то мы решили заняться улучшением свойств бетона. Это требует много работы и ресурсов», - рассказал Лембер.

Он добавил, что компания создала собственный научный отдел и отдел разработок, а также начала тесно сотрудничать с научными учреждениями и экспертами из Латвии, Дании, Норвегии и Финляндии. В своих исследованиях инженеры Primekss вернулись даже во времена Древнего Рима, чтобы изучить простоявшие более тысячи лет бетонные конструкции, которые были построены без используемой сегодня железной арматуры.

Усилия принесли свои плоды: разработанная Primekss сверхэффективная композитно-бетонная технология Prim¬XComposite известна по всему миру. Она использовалась при строительстве зданий более чем в 20 странах, и при ее помощи построено более чем 10 млн. квадратных метров поверхностей. Созданный по технологии PrimXComposite бетон укреплен качественными стальными волокнами, правильное расположение которых в бетоне делает материал настолько прочным, что установка традиционной стальной арматуры больше не требуется. Благодаря специальным добавкам исключены усадка и растрескивание бетона во время застывания.

Благодаря специальным добавкам бетон не сжимается и не трескается, что делает возведенные конструкции водонепроницаемыми. Это позволяет сэкономить время и уменьшить затраты на установку дорогих гидроизоляционных мембран. Исследования показали, что использование PrimXComposite в среднем на 30% сокращает затрачиваемое на строительство время по сравнению с другими технологиями.

 

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«Мы считаем, что основная причина нашего успеха кроется в выгоде, которую получают все стороны: для клиентов это высококачественные бетонные конструкции, которые им долго прослужат; для конструкторов это экономия времени и затрат в процессе строительства; для рабочих это более безопасная рабочая среда (нет опасных стальных сетчатых работ), и, наконец, для Primekss это означает достаточную ценность, позволяющую привлечь в компанию хороших специалистов. Для нас ценность технологии заключается в возможности привлечь в нашу сферу лучших специалистов», - признал Лембер.

За 15 лет компания построила в Эстонии более 1 000 000 м2 качественных промышленных полов, а также других бетонных конструкций в таких известных проектах, как, например, жилой район на Падрику теэ, технологический парк Nehatu, центры логистики COOP, Maxima и Smarten, теннисные центры Tallink и Tere, несколько оборонных объектов и пр.

Если до сих пор компания Primekss в Эстонии больше занималась промышленными полами и внешними бетонными работами, то в будущем она планирует сконцентрироваться на сфере строительства многоэтажных зданий и на поиске новых возможностей использования водонепроницаемых плитных фундаментов в разных областях. Недавно компания представила на рынке еще один новый товар, который объединяет PrimXComposite с известной системой FILIGRAN®, делая процесс строительства еще более быстрым и безопасным.

Content marketing (CM) – информирование о своем товаре, услуге или фирме посредством интересной статьи. По форме CM похож на журналистскую публикацию, поэтому очень важно, чтобы читатель отличал CM от новостной информации. CM – современный вид маркетинга, позволяющий делиться клиентом сведениями, которые раньше были лишь внутренней информацией компании. CM всегда обслуживает маркетинговые цели заказчика.

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