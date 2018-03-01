CM Медицинская программа Innovaatik всегда на шаг опережает конкурентов

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Слева один из основателей Innovaatik OU и директор по развитию Ярго Кыстер; справа исполнительный директор Innovaatik OU Кристьян Ребане. Слева один из основателей Innovaatik OU и директор по развитию Ярго Кыстер;...
Фото: Рикко Салу

Создателю ориентированной на стоматологов медицинской программы и первой в Эстонии цифровой регистратуры visiit.ee, компании Innovaatik OU нравится на шаг опережать конкурентов.

Руководство компании считает, что во многом их успех обеспечило сотрудничество с различными партнерами - стоматологами, профессиональными организациями и госучреждениями.
Innovaatik - это программа для стоматологов, которая позволяет управлять всем связанным с лечением процессом, начиная с внесения визита пациента в календарь и записей о лечении до выставления счетов и составления отчетов. Три года назад компания разработала первую в Эстонии и единственную на данный момент цифровую регистратуру visiit.ee, через которую можно записаться на прием к стоматологу по всей Эстонии.
Исполнительный директор компании Кристьян Ребане отметил, что с 2003 года государство планирует создание общеэстонской цифровой регистратуры, но по разным причинам ее так и не внедрили. По его словам, компания Innovaatik разработала общегосударственную систему архивирования медицинских обследований задолго до появления аналогичной государственной платформы.

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Идея создания программы для стоматологов появилась летом 2007 года, и сразу были записаны первые строчки кода. Идею подхватили трое коллег, которые уже к концу этого года основали компанию для продажи продукта. До этого они много лет занимались разработкой медицинских программ в США и имели необходимый опыт. В разработке программы для рынка Эстонии помогали некоторые стоматологи и другие специалисты.
«Поскольку для медицинских программ важна безопасность, целостность и обрабатываемость данных, то все сделанные разработки можно назвать важным шагом. Как в программных решениях, так в компьютерной технике. Например, мы можем с уверенностью утверждать, что большинство фирм, предлагающих облачные услуги в Эстонии, не могут обеспечить достаточно качественную услугу, и только благодаря основательной предварительной работе мы вместе с избранными партнерами смогли предложить клиентам качественное решение», - рассказал Кристьян Ребане.
Один из основателей Innovaatik OU, директор по развитию Ярго Кыстер, добавил, что с самого начала было правильным решение привлечь к разработкам ведущих специалистов и действовать в одном конкретном, досконально изученном секторе. «Можно сказать, что мы по-прежнему на шаг опережаем конкурентов, будь это различные возможности облачных серверов или продукт, совместимый с разными продуктами - Windows, MacOS или Linux».
По словам мужчин, сильной стороной Innovaatik является, прежде всего, ориентированность на потребности стоматологов при создании максимально удобного решения, которое в то же время предлагает немало возможностей. Также компания всегда готова обсуждать разные аспекты законов и помогать при общении с государственными учреждениями, такими как Институт развития здоровья, Больничная касса, TEHIK или Инспекция по защите данных.

Клиенты - большинство стоматологических клиник Эстонии

Сегодня большинство стоматологов пользуется медицинской программой Innovaatik. В то же время, некоторые предлагаемые решения и возможности являются уникальными для Эстонии, и конкурировать в этой области сложно. «В Эстонии, как э-государстве учреждения заботятся о том, чтобы не было нехватки в работе, и все медицинские данные были переведены в цифровой формат», - добавил Кыстер. Ребане отметил, что хотя в Эстонии работают преимущественно небольшие стоматологические клиники, на них распространяются те же требования, что и для больших больниц, планируется инвестировать в людей и расширить выбор предлагаемых опорных услуг. «Большинству медицинских учреждений не по карману нанять отдельного ИТ специалиста, специалиста по безопасности или юриста, которые помогли бы справиться со все возрастающими обязанностями. Мы стремимся быть для своих клиентов надежным партнером, к которому можно всегда обратиться по этим вопросам!»

Content marketing (CM) – информирование о своем товаре, услуге или фирме посредством интересной статьи. По форме CM похож на журналистскую публикацию, поэтому очень важно, чтобы читатель отличал CM от новостной информации. CM – современный вид маркетинга, позволяющий делиться клиентом сведениями, которые раньше были лишь внутренней информацией компании. CM всегда обслуживает маркетинговые цели заказчика.

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