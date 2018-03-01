CM За успехом представляющей бренд Sixt компании Transporent OU стоит сильная команда

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Ричард Мере (слева) и Андрус Байда считают, что самыми важными в компании являются ее сотрудники. Ричард Мере (слева) и Андрус Байда считают, что самыми важными в компании...
Фото: Sixt

Компания Transporent OU, оказывающая услуги по прокату автомобилей под товарной маркой Sixt, считает, что за ее успехом кроется не только великолепный продукт и услуга, но и трудолюбивый персонал. Андрус Байда и Ричард Мере, руководители компании, которая за последние два года увеличила оборот на 120%, признаются, что важно действовать в сфере, которая тебя привлекает.

К сведению
  • Прошлое и настоящее компании Transporent OU
    Компания Transporent была основана в 2003 году в Риге, в 2006 году в Эстонии была создана ее дочерняя фирма.
    Основной деятельностью компании является комплексная услуга лизинга автомобилей, обслуживание парка автомобилей и прокат автомобилей.
    В 2010 году компания Transporent заключила договор франшизы на представление товарных знаков Sixt Leasing, Sixt Rent A Car и Sixt Limousine Service.
    Sixt - это созданная в 1912 году в Мюнхене семейная фирма, которой на протяжении столетия успешно руководила семья Сикст. В ближайшее время ее возглавит уже четвертое поколение представителей этой семьи.

«Исходя из собственного опыта, мы можем сказать, что для успеха компании важнее всего инвестировать в сотрудников. Каким бы хорошим не был продукт или услуга, нужны мотивированные люди, которые смогут донести их до конечного потребителя», - заявил Андрус Байда.
Так несколько лет назад компания Transporent OU решила, что для более быстрого развития необходимо создать сильную команду. В первое время казалось, что команда буквально за одну ночь слишком разрослась, но если компания хочет развиваться и предлагать качественную услугу, то, по словам Байда, в ней должно работать достаточное количество сильных специалистов.
«Важно, чтобы каждый мог заниматься своими обязанностями и следует избегать того, что делают все, и в результате никто ничего не делает. Команда должна быть мотивированной, сотрудники должны регулярно посещать курсы по повышению квалификации, и при необходимости им следует помочь в достижении результатов. Также работник должен получать справедливую оплату за свой труд: чем значительнее его вклад, тем большее вознаграждение он получает. Ведь в конце дня засчитывается именно эффективность каждого сотрудника».
Помимо обучения инвестиции в команду означают проведение совместных мероприятий, начиная от угощений на дни рождения и заканчивая летним и рождественским корпоративами. Корпоративы также должны быть чем-то большим, чем просто посиделки за столом. Нужна интересная программа, в которую входит награждение лучших сотрудников.
Ричард Мере добавил, что при подборе новых кадров решающим становится их страсть к тому, чем занимается компания. «Работники, которые не мотивированы работать и не могут влиться в среду, могут потянуть вниз всю культуру труда в компании, тогда как любящие свою работу люди обязательно добьются успеха. Наши сотрудники с радостью идут на работу, о чем свидетельствуют яркие маркетинговые кампании SIXT, которые разбираются даже студентами, изучающими в университетах рекламу. Мы хотим быть уникальными в том, что мы делаем и в том, как мы выделяемся. Без страсти этого не достичь!»

Самое актуальное

Клиенту следует предложить больше, чем он ожидает

  • 120 процентов составил рост Transporent за последние два года.
    Газета Aripaev вручила компании диплом «Быстроразвивающаяся компания Эстонии 2018».

Предприятия, которые хотят отличаться от конкурентов, должны делать упор на качество услуг. «Конкуренция большая, но она является движущей силой. Чтобы клиент снова обратился к тебе, ему следует предложить эмоции и обслуживание на таком высоком уровне, которого он не ожидал», - пояснил Байда, добавив, что тут в игру вступает команда, поскольку большинство конкурентов способны предложить материальные ценности такого же уровня.
За последние два года компания Transporent выросла на 120%. Это означает, что она способна удовлетворять потребности рынка, быстро адаптироваться в соответствии с пожеланиями клиентов, умеренно рисковать и предлагать то, чего ожидают клиенты. Именно умение услышать клиента и брать на себя риски позволило компании участвовать в некоторых крупных проектах. Например, бренд SIXT являлся партнером госканцелярии во время председательствования Эстонии с Европейском союзе, заботясь о логистике всех важных гостей. «Мы гордимся, что смогли помочь государству в этот важный для Эстонии период», - отметили предприниматели.
Компания Transporent предлагает целый ряд услуг, связанных с движением и транспортными средствами: например, прокат велосипедов, прокат автомобилей с водителем, аренда автомобилей сроком от одной минуты до пяти лет, при этом, в аренду предлагаются машины от кабриолетов до грузовых микроавтобусов. Прокат велосипедов SIXT был открыт в Таллинне примерно год назад. Аналогичные пункты проката планируется оборудовать в других городах по всей Эстонии. «Для туристов, которые хотят увидеть нашу столицу, но не желают арендовать машину, велосипед является удобной альтернативой», - признал Мере.
От конкурентов компания отличается не только качеством, но и парком транспортных средств. «Поскольку Sixt - это немецкая компания, и большинство наших клиентов приезжают из Германии, то мы исходим из их предпочтений и инвестируем в современные, безопасные автомобили. Поскольку несмотря на жесткую конкуренцию мы уже два года стремительно развиваемся, то можно сделать вывод, что мы приняли правильное решение. Можно сказать, что мы являемся одной из ведущих компаний в свей сфере и одной из самых крупных по обороту!»

Компания Transporent предлагает целый ряд связанных с передвижением и транспортными средствами услуг: например, прокат велосипедов Sixt, аренад машины с водителем, услуга пользования автомобилем сроком от одной минуты до пяти лет. Компания предлагает автомобили на любой вкус - начиная от кабриолетов и заканчивая грузовыми микроавтоубсами. Компания Transporent предлагает целый ряд связанных с передвижением и...
Фото: Sixt

Компания планирует продолжать расти

Компания Transporent не ограничивается только прокатом автомобилей, находясь в постоянном поиске новых возможностей для расширения. Сегодня компания также оказывает услугу по обслуживанию парка автомобилей и комплексную услугу лизинга автомобилей. В ближайшее время она планирует представить на рынке совершенно новый продукт. «Компанию можно назвать сильной, если она может сконцентрироваться на своей основной деятельности. Поэтому мы хотим больше помогать своим клиентам, предлагая им услугу по обслуживанию парка автомобилей, в которую входит проведение техосмотров, техобслуживания, замена шин. Это позволяет им экономить свое время и не заниматься нудными бытовыми проблемами», - пояснил Байда.
Комментируя планы на будущее, Мере добавил, что компания постоянно работает над повышением эффективности, инвестирует в сотрудников и вспомогательные системы. Они планируют продолжить рост также в следующем году. «Мы также инвестируем в маркетинг, разрабатываем новые продукты и услуги, аналогично представителям Sixt планируем заниматься благотворительностью в других странах, оказывая поддержку, скорее всего, связанным с детьми проектам, а также всегда на шаг опережать конкурентов!»

 

Content marketing (CM) – информирование о своем товаре, услуге или фирме посредством интересной статьи. По форме CM похож на журналистскую публикацию, поэтому очень важно, чтобы читатель отличал CM от новостной информации. CM – современный вид маркетинга, позволяющий делиться клиентом сведениями, которые раньше были лишь внутренней информацией компании. CM всегда обслуживает маркетинговые цели заказчика.

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