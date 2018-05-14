CM „Zemaitijos pienas“ – европейское производственное предприятие молочной промышленности из Литвы

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DZIUGAS® DZIUGAS®

В Европе Литву называют страной янтаря Балтийского моря с несущими чистую воду реками и синеющими среди зеленых лесистых долин озерами. В этом прекрасном крае с 1924 г. хранит свои традиции перерабатывающее предприятие молочной промышленности „Zemaitijos pienas“.

Передающийся из поколения в поколение опыт работы и уникальные рецептуры позволяют поставлять потребителям ассортимент молочных продуктов более 67 наименований, отличающихся прекрасным вкусом, гарантированной безопасностью безупречным качеством.

Самый известный и прославляющий имя Литвы в мире, заслуживший множество самых высоких наград на международных выставках – знаменитый своим уникальным вкусом сыр DZIUGAS®.

Ненамного отстают от него и вкусные сырные палочки PIK-NIK, глазированные шоколадом творожные сырки MAGIJA, пикантная закуска из сыра RAMBYNAS, разные йогурты, линия экологических продуктов DOBILAS и множество других вкусных, здоровых и безопасных изделий предприятия.

Самое актуальное

Оценка авторитетных международных экспертов и заслуженные сертификаты свидетельствуют о соответствующих самым высоким стандартам качества изделиях предприятия – чуде, созданном из молока.

Молоко – лучший продукт, который прекрасная и просто дышащая здоровьем природа Литвы создала для человека. Из его белой пены и рождаются лучшие продукты, которые производит предприятие „Zemaitijos pienas“.

Предприятие учредило филиал

Dziugas Eesti OU

По адресу Punane tn 56, Tallinn Harjumaa 13619

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Надеемся, что вы будете приятно удивлены!

Content marketing (CM) – информирование о своем товаре, услуге или фирме посредством интересной статьи. По форме CM похож на журналистскую публикацию, поэтому очень важно, чтобы читатель отличал CM от новостной информации. CM – современный вид маркетинга, позволяющий делиться клиентом сведениями, которые раньше были лишь внутренней информацией компании. CM всегда обслуживает маркетинговые цели заказчика.

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