Фото: Peeter Sink

По деревянному полу приятно ходить, он красиво выглядит, и именно его предпочитает большинство людей, строящих свой дом. Тем более, что за натуральной древесиной легко ухаживать, она теплая и обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. О том, на что следует обратить внимание при выборе половиц, и какую роль при этом играет влажность воздуха, расскажет директор обрабатывающей древесину ценных пород компании Fraxinus OU Аймар Мутли.

Мы занимаемся половицами уже около 20 лет. В 2000-х годах, когда в Эстонии наблюдался строительный бум, началась массовая реконструкция школьных спортзалов. В то время половицы изготавливались, преимущественно, из березы, клена и ясеня. В общей сложности для спортзалов мы произвели около 100 000 м2 половиц. Затем мы перешли к полу домов и расширили свой ассортимент половицами шириной 140, 180 и 210 мм.

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По мере развития систем отопления производители напольных покрытий вынуждены адаптировать ассортимент и материалы в соответствии с новыми условиями.

Поскольку 15 лет назад геотермальное отопление и всевозможное воздушное отопление не были столь распространены, на пол с удовольствием укладывали половицы из массивной доски. Массивные доски великолепно подходят, например, для частных домов с печным отоплением. Это быстрое и удобное решение, поскольку ясеневые и дубовые доски толщиной 20 мм можно крепить саморезами прямо к балкам для пола. Выгодным такой пол делает тот факт, что с ним справится любой глава семьи.

При этом следует учитывать, что чем шире доска половицы, тем важнее поддерживание в помещении более-менее постоянной влажности воздуха. Это необходимо именно для сохранения привлекательного вида пола, поскольку если летом влажность повышается до 70%, а зимой снижается до 20%, то в результате пол будет выглядеть не самым лучшим образом. Не стоит обвинять в этом производителя или установщика.

По мере развития систем отопления производители напольных покрытий вынуждены адаптировать ассортимент и материалы в соответствии с новыми условиями. Несколько лет назад компания Fraxinus начала проводить эксперименты по наклейке на фанеру 5-миллиметровой дубовой ламели, чтобы предложить для домов с отоплением теплым полом красивые, широкие, выдерживающие сухой воздух половицы. Нижний слой изготавливается из качественной фанеры Отепяэского фанерного комбината, на который наклеивается верхний слой шириной 180, 210 и 240 мм, влажность которого составляет 6–7%. В результате компания предлагает покупателям крайне стабильное изделие. Подобное напольное покрытие переживет как значительные температурные колебания, так и попадание на них небольшого количества воды.

Как правильно устанавливать половицы?

Как правило, в помещениях с напольным отоплением половицы наклеиваются специальным клеем прямо на бетон. При выборе клея следует обратить внимание на тип клея (эластичный или жесткий), и для половиц какой ширины он предназначен. Зачастую деньги заканчиваются еще до завершения процесса строительства и пол, как один из последних этапов, заставляет людей экономить на материалах. К сожалению, каждый подобный компромисс рано или поздно даст о себе знать, и жизнь показывает, что переделывать что-то выйдет дороже.

Красоту и долговечность полу придаст окончательная отделка – покрытие маслом и защитным слоем воска. Слой воска защитит пол как от влаги, так и от грязи. Если пол устанавливается во влажных помещениях, таких как предбанник, раздевалка или ванная комната, то предпочтение следует отдать максимально плотной или термически обработанной древесине. Хороший результат дает также пол, уложенный в стиле палубы корабля, где между половицами наносят специальную мастику.

Чтобы пол и через 20 лет не утратил своей красоты, каждые 3-5 лет его следует чистить и покрывать новым слоем воска. Чем активнее пользуются помещением, тем чаще следует выполнять повторную обработку пола. В спальне период может быть дольше.

1/4 |FOTO: Peeter Sink

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CM Какую роль при определении ширины половиц играет влажность в помещении?

Content marketing (CM) – информирование о своем товаре, услуге или фирме посредством интересной статьи. По форме CM похож на журналистскую публикацию, поэтому очень важно, чтобы читатель отличал CM от новостной информации. CM – современный вид маркетинга, позволяющий делиться клиентом сведениями, которые раньше были лишь внутренней информацией компании. CM всегда обслуживает маркетинговые цели заказчика.