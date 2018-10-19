Руководитель отдела продаж Эйнари Карм,руководитель по развитию продукции Тимо... Фото: Arno Mikkor

1998 год был интересным. Франция впервые стала чемпионом мира по футболу, в Тарту была установлена знаменитая скульптура "Целующиеся студенты", и был основан производитель вентиляционного оборудования и принадлежностей для систем вентиляции. За прошедшие 20 лет компания пережила бум и кризис, превратилась в лидера на эстонском рынке в своей сфере и одного из ведущих производителей вентиляционного оборудования Северных стран. Каким был этот путь?

Компания ETS NORD, начавшая с изготовления вентиляционных решеток и клапанов, родилась на базе отдела продаж и измерительной лаборатории AS Hiieko. Вначале компания действовала под названием Ehituse Tehnosusteemide AS, но через два года решила сменить название на более простое ETS NORD. Начало было очень успешным: объемы производства и продаж стремительно росли, штат расширялся, в 2007 году в Таллинне, на Тартуском шоссе был построен новый завод.

Руководитель отдела продаж Эйнари Карм, который присоединился к компании 17 лет назад, начал с обслуживания клиентов. Он вспоминает начало деятельности компании как время, когда постоянно не хватало производственных мощностей: "Днем мы продавали, а вечером производили товар на завтра. В то же время мы постоянно бегали на склад, выдавая клиентам товар".

Как всегда, за бумом последовал экономический кризис, продлившийся несколько лет, и продажи в компании упали примерно на 70%. "Это было похоже на курсы выживания", - рассказал Карм, который как раз перед кризисом был переведен на должность руководителя отдела продаж. "Наш директор Урмас Хийе на какое-то время переехал с семьей в Финляндию, чтобы запустить там местный филиал. Это было очень тяжело, но именно это вытащило нас из ямы, и сегодня мы занимаем 25% рынка Финляндии".

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Он признает, что с этого времени в компании многое изменилось: главный офис по-прежнему находится в Таллинне, но помимо Финляндии были открыты дочерние предприятия в Швеции и Дании. Рост был стремительным, о чем свидетельствуют результаты 2017 года, когда оборот компании был 30,5 миллионов евро.

Внешние рынки привлекают, но без отечественного рынка нельзя



Многие работники отмечают, что здесь прислушиваются к людям. Мы же всегда выслушиваем хорошие идеи, проводим тестирование и внедряем их в производство.

Менеджер по персоналу ETS NORD Майа Рандвер-Анупылд

Спиральные трубы производятся в каждой стране, поскольку из-за больших транспортных расходов их нерентабельно далеко перевозить. Остальные товары отправляются в промежуточные склады или клиентам в Таллинн через производство или центральный склад. В номенклатуру ETS NORD входит 14 линеек продукции. "Конечно, мы постоянно расширяем продажу и ассортимент. Сегодня мы активно занимаемся Швецией, а самым молодым для нас рынком можно назвать Данию, которая оказалась крепким орешком. В целом Дания больше напоминает Центральную Европу, чем Скандинавию, так что это был интересный опыт", - рассказал Карм.

Для усиления своих позиций в Северных странах, компания ETS NORD заключила два важных договора. В первой половине года был приобретен датский производитель и оптовый продавец вентиляционных систем KH Vent, во второй половине - финский завод вентиляционного оборудования Recair Oy. В результате последней сделки количество работников в Финляндии выросло до 90, а в концерне в целом сейчас работает 320 человек.

По словам занимающегося развитием продукции Тимо Олеска, покупка финского завода Recair важна также, потому что для ETS NORD производство вентиляционного оборудования стало новым испытанием и позволяет предложить клиентам больше решений и систем. "Мы и раньше сталкивались с продажей вентоборудования, поскольку являемся представителями компании Mandik в Эстонии и Финляндии. Эта компания по-прежнему является нашим крупнейшим поставщиком за границей, продавая нам огнезадерживающие и дымовые клапаны, разработанные точно в соответствии с потребностями нашего рынка и клиентов".

В другие страны Балтии и дальше компания ETS NORD еще не выходила. Исходя из разных вентиляционных норм, произведенный в Эстонии товар слишком дорогой, либо вентиляцию недооценивают. Если класс плотности наших труб и компонентов достигает D, то на юге довольствуются более низкими показателями. Из-за нашего географического расположения добавляются еще значительные транспортные расходы Не менее важны и обусловленные климатом требования. Если в северных странах температуры колеблются от –30 до +30 °C, то в Южной Европе минусовые температуры очень редки. Продукция ETS NORD предназначена для суровых климатических условий и соответствует жестким нормам, предъявляемым принудительной вентиляции. Производство качественного изделия требует больших расходов и, поскольку конкуренция на рынке жесткая, то для расширения на южные рынки необходимо подождать ужесточения актов, регулирующих энергопотребление.

"Мы уже сегодня поставляем товары для более сознательных южных клиентов. Например, мы продаем свою продукцию в Австралию. Но, пока что, эти объемы невелики", - рассказал Олеск.

Завоевывая внешние рынки, нельзя забывать об отечественном рынке. "Нам крайне необходим рынок Эстонии. Именно здесь мы можем заниматься развитием продукции и продажей самых разнообразных решений", - отметил Карм, по словам которого неправильно называть ETS NORD "продавцом труб". "Конечно, мы изготавливаем трубы, но продаем системы, в ходе установки которых устанавливаются также трубы!"

Цель - разработка новых товаров, имеющих большую ценность.

Вентиляционная труба может казаться простой деталью, но на самом деле за разработкой вентиляционных систем стоит очень большая работа. Сегодня в центре внимания находится, прежде всего, улучшение внутреннего климата и энергосбережение. Также нельзя забывать безопасность: например, при эвакуации во время пожара вентиляционная вытяжка должна работать как система дымоудаления.

Мы всегда находим для клиентов решения, исходя из их потребностей. Наиболее наглядным примером является вентиляция для ресторанов, для которых мы предлагаем услуги, начиная с проектирования кухонной вытяжки до изготовления необходимого вентиляционного оборудования. Это удобно для конечного потребителя, поскольку таким образом гарантируется работа системы, и решение для всех проблем можно найти в одном месте. Например, автоматика огнезадерживающих клапанов, вентиляция на кухне или сама вентиляционная установка.

По словам Олеска, в данный момент одним из основных направлений является, именно разработка вентиляционных систем для кухонь. Помимо кухни она охватывает обеденный зал, учитывая безопасность и удобство посетителей ресторана. "Мы разрабатываем много направлений, и именно разносторонность является нашим преимуществом. Мы хотим дать своей продукции добавочную стоимость, делать все лучше конкурентов", - пояснил он. Крупнейшим испытанием на эстонском рынке для ETS NORD стала Таллиннская тюрьма, где была установлена вытяжка с озонаторами размером примерно 100 м2 (12 ? 8 м).

Компания инвестирует не только в развитие продукции, но и в развитие программного обеспечения. В самые популярные среди проектировщиков проектировочные программы добавляется все больше продукции ooteid ETS NORD. Это делает получение спецификаций по проектам и их импорт в среду интернет-заказов все проще и удобнее. Так мы можем быстрее пройти цепочку от оформления заказа до поставки. Большой работой стала оптимизация производства: Управление LEAN5S, ради экономии рабочего времени и складской площади, замена классических складских стеллажей на гравитационные и на автоматическую систему заполнения полок для мелких деталей.

Несмотря на это, таллиннский завод стал для компании слишком тесным, и уже в начале следующего года старые площади размером 9000 м2 будут расширены на 5500 м2 . Вырастут как склад, производство, так и отдел разработки. Разработка продукции требует больших затрат, значительная часть которых приходится на измерения и составление документации продукта.

Важной частью вентиляционных систем являются аэродинамические свойства продукции; чтобы сопротивление и уровень шума были достаточно низкими, необходимо проводить тестирование продукции в аккредитованных лабораториях. Поскольку в Эстонии таких нет, а проведение испытаний в лабораториях Северных соседей требует времени и расходов, то на новых площадях ETS NORD появится своя измерительная лаборатория. Там можно тестировать уровень шума и поведение потоков воздуха при разных температурах. Также будет построена новая кухня для тестирования инновационных вентиляций для кухни. Новая лаборатория в значительной мере повышает эффективность компании при разработке новой продукции, ускоряет процесс модернизации и улучшает качество.

Постоянный рост компании означает появление новых рабочих мест.

В ETS NORD работают уже более 300 человек, отметила менеджер по персоналу Майа Арндвер-Анупылд. Больше всего людей требуется именно в Эстонии и Финляндии. "В ближайшее время в Эстонии будет построено новое производственное здание, но до этого нам необходимо 20 новых работников, которые пройдут обучение на месте, - привела она пример. - Мы сотрудничаем с вузами и техникумами, для презентации своей специальности построили вентиляционную лабораторию Mektory при Таллиннском техническом университете и с радостью приглашаем студентов и учеников техникумов в гости на наш завод. Также мы предлагаем работу и практику по разным специальностям: в занимающуюся разработкой команду мы приглашаем инженеров, проектировщиков, руководителей по разработке продуктов. На производство нам требуются жестянщики, операторы линии порошковой покраски, операторы станков, а также работники в отдел логистики".

Карм добавил, что в компании ETS NORD сложилась очень приятная атмосфера. Это гибкое и предлагающее возможности развития место работы. "Я из продавца вырос в руководителя отдела продаж. У нас и на производстве рабочие доходили до руководящих должностей, а складской рабочий вырос до заведующего отделением логистики. Если человек хочет развиваться, то он может участвовать в тренингах, повышении квалификации и обучении. Компания ценит это стремление".

По словам Рандвер-Анупылд, позитивным является и то, что в компании очень низкая текучесть кадров. "Многие работники отмечают, что здесь прислушиваются к людям. Нередко мысли остаются нереализованными, поскольку нет денег и возможностей довести идеи до конца. Мы же всегда выслушиваем хорошие идеи, проводим тестирование и внедряем их в производство. Мы открыты идеям в любой сфере".

Молодежи нравится многонациональная команда. "Желающие могут перейти на работу в наши филиалы в других странах, участвовать в международных проектах или представлять нас на выставках", - отметила Рандвер-Анупылд. "Важен единый командный дух, сотрудничество и чувство, что мы работаем ради общей цели. С одной стороны, это стабильное, зрелое производственное предприятие, с другой стороны - развивающийся стартап. В ETS NORD жизнь никогда не останавливается, и у всех есть возможность сделать что-нибудь интересное!"

Content marketing (CM) – информирование о своем товаре, услуге или фирме посредством интересной статьи. По форме CM похож на журналистскую публикацию, поэтому очень важно, чтобы читатель отличал CM от новостной информации. CM – современный вид маркетинга, позволяющий делиться клиентом сведениями, которые раньше были лишь внутренней информацией компании. CM всегда обслуживает маркетинговые цели заказчика.