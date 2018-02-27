Налоговая политика делает производителей более внимательными

Последние налоговые изменения в пищевой промышленности вызвали у предприятий тревогу и сильную неуверенность. Предприятия начинают новый год с осторожностью и нуждаются в стабильности, пишет руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Цель правительства и его налоговый политики должна быть в развитии предприятий и упрочнении конкурентоспособности экономических условий для местных производителей. И все же, сегодняшняя акцизная политика обусловлена резким ростом приграничной торговли, которая приобретает рекордные масштабы. На самом деле, печально то, что это еще не потолок – тренд приграничной торговли будет развиваться еще