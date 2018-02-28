Работа на дядю. Бесплатно

Бизнесмен Вячеслав Леэдо, чьё хобби - пчеловодство, подметил однажды, что пчёлы - лучшие работники; трудятся от души, причём бесплатно, и налоги за них тоже платить не надо. А как обстоят дела с людьми?
Вы удивитесь, но большинство из нас уже давно и с большим удовольствием работает на чужой карман. Речь прежде всего про Facebook, Instagram и Google.
Посудите сами: что представлял бы из себя Facebook, если бы в нём не было контента? Того самого, который создаёт каждый из нас - милых кошечек, гневных обличений, лайков, шаринга и комментариев. Мы сами, того не осознавая, бесплатно нагнали
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