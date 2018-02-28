Рейтинги и автопробег

Эльконд Либман Фото: DV

Рейтинг правительства и входящих в правящую коалицию партий падает, у причины этого падения есть конкретное название. Или имя.

Рейтинг правительства и входящих в правящую коалицию партий падает, у причины этого падения есть конкретное название. Или имя.

Самое актуальное Самое актуальное

Новость полностью могут видеть только подписчики «Деловых Ведомостей»

Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро * Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf. * По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц. Ознакомься с кампанией Согласен с условимями Карточный платеж Мобильный платеж Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.



elkond.liebmann@aripaev.ee Эльконд Либман