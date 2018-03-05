Государство должно смело инвестировать заемные деньги

предприниматель Райт Кондор. Фото: Andres Haabu

Если бы Эстония ежегодно брала 600 миллионов заемных денег, то даже спустя десять лет она

оставалась бы в списке европейских стран с самой низкой долговой нагрузкой. Однако, это

позволило бы построить важные шоссе и инвестировать в повышение конкурентоспособности,

пишет предприниматель Райт Кондор.

Без инвестиций невозможно значительно повысить чей-то уровень жизни. Если семья или человек берет жилищный кредит, то в обществе это считается принятым способом повысить свой уровень жизни. Так же как и семья не должна бояться брать жилищный кредит, не должно бояться и государство брать кредит, если в долгосрочной перспективе это принесет пользу всему обществу. Это особенно актуально, когда

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Райт Кондор