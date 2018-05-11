Незаконной работы быть не должно. Точка

Незаконная работа была, есть и будет преступлением, пишет министр внутренних дел Андрес Анвельт (Партия Социал-демократов).
В течение последней недели правительство упрекали за предложение препятствовать незаконной работе. Согласно упрекам, у предприятий Эстонии серьезный недостаток рабочей силы, ограниченное количество иностранной рабочей силы подошло к концу. И вдруг приходит министр внутренних дел из социал-демократов и начинает все с начала, закручивая кран незаконной рабочей силы еще сильнее.