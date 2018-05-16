Законопроект реформистов. О чём и для чего?

16 мая 2018, 16:26

Эльконд Либман Эльконд Либман
Фото: Частный архив

Порождённый Партией реформ законопроект – это удивительный своей политической ангажированностью и юридической несостоятельностью документ вовсе не предназначенный для исполнения.

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