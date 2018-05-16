Законопроект реформистов. О чём и для чего?

Порождённый Партией реформ законопроект – это удивительный своей политической ангажированностью и юридической несостоятельностью документ вовсе не предназначенный для исполнения.
Партия реформ внесла в парламент проект закона о поправках к закону о гражданстве. Прикрываясь, как водится, самыми благородными побуждениями. Но мы-то знаем, куда ведёт дорога, устланная благими намерениями. Разумеется, принятие этого проекта в качестве закона не обернётся столь ужасными последствиями, но кричать «караул!» вынуждает откровенное торжество сиюминутной злобы дня в документе,