Без электричества ничего нет

Если нет электричества, нет ничего. Сегодняшнее общество перестает функционировать. Руководитель Elering Таави Вескимяги пишет, что без электричества связь, водоснабжение, теплофикация, центральная канализация и много другое выйдут из строя за считанные часы.
Для потребителей Эстонии долгосрочную поставку электричества в Эстонию обеспечит разделение общей с Россией электросистемы. С технической точки зрения, мы могли бы спокойно жить в российской системе, если бы мир состоял только из электричества. К сожалению, в электромире мы – пассажиры автобуса, водителю которого мы не можем доверять. У него другие ценности, другие взгляды на мир и понимание