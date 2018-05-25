Предприимчивый эстонец – наша Nokia

В Эстонии отличные руководители. Только мы не знаем о них ничего, пишет тренер и преподаватель Раймо Юлавере.
Это могло быть около 20 лет назад. В уютном семинарском помещении сидели люди из отдела телефонных продаж Aripaev, и мы с тогдашним редактором Aripaevрассказывали им, кто является типичным читателем Aripaev и типичным мелким предпринимателем Эстонии. Чтобы проиллюстрировать рассказ, я показал картинку предпринимателя в черной кожаной куртке и мешковатых джинсах, которую нашел в
Самое актуальное
Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *
Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.
* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.
Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.