Предприимчивый эстонец – наша Nokia

25 мая 2018, 09:00

Раймо Юлавере, тренер и преподаватель Раймо Юлавере, тренер и преподаватель
Фото: Andres Haabu

В Эстонии отличные руководители. Только мы не знаем о них ничего, пишет тренер и преподаватель Раймо Юлавере.

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    Раймо Юлавере
    тренер и преподаватель
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Новости
Раймо Юлавере, тренер и преподаватель
09:00 25 мая 2018
Предприимчивый эстонец – наша Nokia В Эстонии отличные руководители. Только мы не знаем о них ничего, пишет тренер и преподаватель Раймо Юлавере.
Новый проект будущего Admiral Markets
08:00 25 мая 2018
Новый проект будущего Admiral Markets Не успела компания Admiral Markets выпустить на Таллиннской бирже свои облигации, как уже руководители предприятия Александр Цихилов и Дмитрий Лауш спешат рассказать о своем новом детище – проекте...
Стоимость акций Таллиннского порта 1,4-1,8 евро
07:30 25 мая 2018
Стоимость акций Таллиннского порта 1,4-1,8 евро Компания AS Tallinna Sadam обнародовала в пятницу проспект первичного предложения акций, согласно которому эстонские розничные инвесторы, а также институциональные инвесторы из Эстонии и из-за...
17:27 24 мая 2018
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16:53 24 мая 2018
Саммит США-КНДР отменён Президент США написал Ким Чен Ыну: "Саммит отменяется из-за открытой враждебности в заявлениях", сообщает телеканал CNN.
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16:28 24 мая 2018
Трейдер Алекс: нефть поднимает настроение Моя короткая позиция по нефти вышла сегодня в хороший плюс, что подняло мне настроение.
Uber
16:02 24 мая 2018
Результаты Uber превзошли ожидания Оборот Uber за первый квартал подскочил, предприятия планирует реинвестировать эти деньги в развитие, пишет MarketWatch.
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09:42 23 мая 2018
Работодатели: Кто будет управлять роботами?
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15:11 24 мая 2018
OEG увеличила оборот и EBITDA Оборот Olympic Entдоertainment Group до уплаты налога на азартные игры составил в первом квартале 52,4 миллиона евро.
Клуб инвесторов
15:00 24 мая 2018
Клуб инвесторов: Таллиннский порт – деньги инвесторов нам не нужны Несмотря на окончание рабочего дня и вечернее время на встрече с представителем Таллиннского порта никто из членов Клуба инвесторов не задремал.
13:26 24 мая 2018
Биткойн упал на 5% США начало расследование о манипуляции ценой Bitcoin, сообщает Bloomberg.
13:00 24 мая 2018
Стоит ли подписываться на Tallinna Sadam? Отвечают эстонские инвесторы.
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Трейдер Алекс
15:07 23 мая 2018
Трейдер Алекс: спекулянт, медведь, безумец Пока все ведут разговоры, я взял и встал против толпы.
Трейдер Алекс: обезболивающее или что-нибудь от диареи?
17:00 22 мая 2018
Трейдер Алекс: обезболивающее или что-нибудь от диареи? Вчера вечером я сделал неожиданную ставку: поставил на то, что новое обезболивающее, которое, к сожалению, приводит часто к диареи, не выйдет на рынок США.
17:30 21 мая 2018
Трейдер Алекс: стоит ли топ-менеджер 10 миллиардов? Сейчас вопрос стоит так: уменьшил ли уход топ-менеджера компании её рыночную стоимость на 10 миллиардов долларов?
Walmart
11:00 19 мая 2018
Трейдер Алекс: об акциях, свечах и японцах Вчера при открытии рынка я открыл две позиции, которые собираюсь теперь какой-то период подержать. Поэтому расскажу сегодня об акциях, но и про свечи и японцев не забуду.
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Газонокосилка с мотором
09:00 19 мая 2018
Какое влияние бензин с биодобавками оказывает на газонокосилки с ...
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защите данных?
07:30 14 мая 2018
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защ... 2
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
07:00 20 апреля 2018
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
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Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
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Ingle – четверть века в мире промышленных химикатов

Когда компания Ingle начинала деятельность в 1993 году, ее основатель, Ааре Лейнберг, даже представить не мог, чего достигнет занимающаяся промышленными химикатами компания через 25 лет. Какие конкретно химикаты будут поставляться? За счет каких средств? Кому, как и в каких объемах? Время дало ответ на эти вопросы, и в 2017 году команда Ingle может с чистой совестью признать, что принимавшиеся на протяжении многих лет решения привели компанию к успеху.

JU Metall: Сегодня любое производство должно...

Находящийся в Пярнумаа производитель металлоконструкций, компания JU Metall OÜ, отмечает в этом году 25 лет деятельности. За годы небольшой производитель складского оборудования превратился в компанию, выпускающую оборудование для международного рынка и предлагающую лучшее качество на любом этапе производства, начиная с первого контакта с клиентом.

В этом году исполняется 30 лет со дня выхода первого...

Это был 1988 год, когда спортивный комментатор Эрвин Руннел после соревнования приехал к своему другу, фотографу Мярту Лыхмусу и показал ему вильяндиское издание Nuti. Они уже некоторое время обсуждали между собой идею заняться издательством, но в Советском Союзе в страхе политической пропаганды частным лицам было запрещено что-либо издавать.
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