У капитала есть родина: предпочти эстонское

Общество и люди Эстонии состоятельны настолько, насколько хорошо идут дела у наших предприятий, поэтому всегда стоит предпочитать отечественный товар или услугу.
Большее потребление отечественных товаров и услуг означает больше денег у предприятий, чтобы платить лучшую зарплату, от большего поступления налогов будут расти пенсии и пособия. Таким образом мы, потребители, способны значительно повлиять на рост нашей экономики и благосостояния. У всех нас есть возможность внести свой вклад в увеличение наших доходов, но часто ли мы вообще об этом
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