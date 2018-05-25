У капитала есть родина: предпочти эстонское

25 мая 2018, 07:00

Мадис Мюйр инвестор Мадис Мюйр инвестор
Фото: Raul Mee

Общество и люди Эстонии состоятельны настолько, насколько хорошо идут дела у наших предприятий, поэтому всегда стоит предпочитать оте­чественный товар или услугу.

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    Мадис Мюйр
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Новости
Стоимость акций Таллиннского порта 1,4-1,8 евро
07:30 25 мая 2018
Стоимость акций Таллиннского порта 1,4-1,8 евро Компания AS Tallinna Sadam обнародовала в пятницу проспект первичного предложения акций, согласно которому эстонские розничные инвесторы, а также институциональные инвесторы из Эстонии и из-за...
17:27 24 мая 2018
Осиновский продал все акции Alexela Сегодня стало известно, что компания Skinest Grupp AS продала все свои акции Alexela Oil AS.
16:53 24 мая 2018
Саммит США-КНДР отменён Президент США написал Ким Чен Ыну: "Саммит отменяется из-за открытой враждебности в заявлениях", сообщает телеканал CNN.
Трейдер Алекс: нефть поднимает настроение
16:28 24 мая 2018
Трейдер Алекс: нефть поднимает настроение Моя короткая позиция по нефти вышла сегодня в хороший плюс, что подняло мне настроение.
Uber
16:02 24 мая 2018
Результаты Uber превзошли ожидания Оборот Uber за первый квартал подскочил, предприятия планирует реинвестировать эти деньги в развитие, пишет MarketWatch.
15:11 24 мая 2018
OEG увеличила оборот и EBITDA Оборот Olympic Entдоertainment Group до уплаты налога на азартные игры составил в первом квартале 52,4 миллиона евро.
Клуб инвесторов
15:00 24 мая 2018
Клуб инвесторов: Таллиннский порт – деньги инвесторов нам не нужны Несмотря на окончание рабочего дня и вечернее время на встрече с представителем Таллиннского порта никто из членов Клуба инвесторов не задремал.
Соревнования молодых мастеров.
09:42 23 мая 2018
Работодатели: Кто будет управлять роботами?
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Налоги, когда «продвинутый» начальник руководит из дома
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14:30 24 мая 2018
Люди из Эстонии попадают в рабство в Британии
Студенты из EBS смогут без дополнительной платы учиться в 60 университетах по всему свету
13:15 24 мая 2018
Студенты из EBS смогут без дополнительной платы учиться в 60 унив...
12:15 24 мая 2018
Австрийская фирма инвестировала €1 млн в эстонскую "дочку"
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Биржевые новости
13:26 24 мая 2018
Биткойн упал на 5% США начало расследование о манипуляции ценой Bitcoin, сообщает Bloomberg.
13:00 24 мая 2018
Стоит ли подписываться на Tallinna Sadam? Отвечают эстонские инвесторы.
Аналитик: акции Tesla взлетят на 50%
09:54 24 мая 2018
Аналитик: акции Tesla взлетят на 50% Аналитик инвестиционной фирмы Baird Бен Калло сказал, что медиа неправильно понимает проблемы Tesla. Он верит, что акции компании взлетят на 50%.
Нефть не удержалась на пике после выхода данных
22:00 23 мая 2018
Нефть не удержалась на пике после выхода данных Сегодня вышли данные по запасам нефти от EIA (Energy Information Administration) которые показали прирост запасов за неделю аж на 5,7 миллиона баррелей. И это при том, что аналитики ожидали...
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Трейдер Алекс
15:07 23 мая 2018
Трейдер Алекс: спекулянт, медведь, безумец Пока все ведут разговоры, я взял и встал против толпы.
Трейдер Алекс: обезболивающее или что-нибудь от диареи?
17:00 22 мая 2018
Трейдер Алекс: обезболивающее или что-нибудь от диареи? Вчера вечером я сделал неожиданную ставку: поставил на то, что новое обезболивающее, которое, к сожалению, приводит часто к диареи, не выйдет на рынок США.
17:30 21 мая 2018
Трейдер Алекс: стоит ли топ-менеджер 10 миллиардов? Сейчас вопрос стоит так: уменьшил ли уход топ-менеджера компании её рыночную стоимость на 10 миллиардов долларов?
Walmart
11:00 19 мая 2018
Трейдер Алекс: об акциях, свечах и японцах Вчера при открытии рынка я открыл две позиции, которые собираюсь теперь какой-то период подержать. Поэтому расскажу сегодня об акциях, но и про свечи и японцев не забуду.
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Газонокосилка с мотором
09:00 19 мая 2018
Какое влияние бензин с биодобавками оказывает на газонокосилки с ...
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защите данных?
07:30 14 мая 2018
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защ... 2
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
07:00 20 апреля 2018
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
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Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
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Раздвижные двери с самой узкой в Эстонии коробкой производятся в Хаапсалу
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Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
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Фирма Humanlink отмечает 15-летие своей деятельности

Когда создатели Humanlink (в то время еще Varumeesteenindus) 15 лет назад пошли в банк, чтобы получить деньги на реализацию своей бизнес-идеи – фирмы по аренде персонала – то банк не поверил, что в Эстонии кто-то будет арендовать рабочую силу. В банке им посоветовали вернуться с идеей получше.

Fertilitas – пионер в частной медицине

В 1993 году открыла двери крупнейшая в Эстонии частная больница AS Fertilitas, которая, по словам ее руководителя и врача Иво Саарма, должна была выполнять определенную цель: пропаганду семейных родов и развитие в Эстонии ЭКО.

Ingle – четверть века в мире промышленных химикатов

Когда компания Ingle начинала деятельность в 1993 году, ее основатель, Ааре Лейнберг, даже представить не мог, чего достигнет занимающаяся промышленными химикатами компания через 25 лет. Какие конкретно химикаты будут поставляться? За счет каких средств? Кому, как и в каких объемах? Время дало ответ на эти вопросы, и в 2017 году команда Ingle может с чистой совестью признать, что принимавшиеся на протяжении многих лет решения привели компанию к успеху.
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Трейдер Алекс: отправляюсь на охоту в засаде
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