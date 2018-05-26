Хорошие новости для Эстонского рынка капитала

Выход государственной компании Tallinna Sadam на биржу, несомненно, хорошая новость для эстонского рынка капитала. За последние 13 лет, это первая государственная компания, которой удалось выйти на биржу.
Акции Tallinna Sadam могут стать прибыльной инвестицией в случае выполнения обещанных дивидендных выплат на ближайшие три года. Данная, обеспеченная государством компания, имеет на балансе хорошие активы и демонстрирует стабильный доход. За последний год чистая прибыль Tallinna Sadam составила 26,4 млн евро, дальнейший рост которой, несомненно, отразится на стоимости компании в будущем.
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