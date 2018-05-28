Пярнитс: а не слишком ли низкие у нас налоги?

Взять бы их да поднять.
"Эстонские предприятия обходятся без таких распространённых в мире налогов, как налог на недвижимость и налог на прибыль. Такие налоги очень успешно работают во всём мире, а нам кажется, что их быть не должно", - сказал председатель совета AS Mainor Гуйдо Пярнитс в интервью газете
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