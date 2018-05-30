Изменения в шведской экономике ограничивают эстонский экспорт

Михкель Нестор Экономический аналитик SEB Фото: Scanpix

Экспортирующим предприятиям ранее благоприятствовало активное строительство жилья и быстрый экономический рост в Швеции. Вместе с падением тамошних цен на недвижимость и ослаблением кроны относительно евро сегодня уменьшился и спрос на эстонские товары.

Экономический рост в Швеции благоприятствовал эстонским экспортерам

Успешность экономики Швеции, второго по величине торгового партнера Эстонии, в последние годы давала экспортирующим предприятиям повод для радости. В то время, когда экономика Финляндии – наиболее традиционного направления эстонского экспорта – бедствовала, Швеция была регионом с одной из самых быстрорастущих экономик в Европе. Быстрый рост спроса позволил здешним предприятиям продавать в Швецию больше товаров, чем когда-либо ранее, и предлагал некоторым возможность выйти на считавшийся сложным рынок.

С точки зрения Эстонии, немаловажно то, за счет чего произошел рост в Швеции – а именно активное строительство жилья и внутреннее потребление. Наряду с устройствами мобильной связи, основными статьями экспорта Эстонии являются деревянные изделия, готовые дома, мебель и т. п., что прямо или косвенно связано с интересом жителей Швеции приобрести новый дом. Значимость телекоммуникационной электроники в экспорте, направленном на Швецию, постоянно снижалась. Если в 2014 году электрооборудование составляло почти 60% от экспорта, идущего в Швецию, то в первом квартале нынешнего года – всего 28%. По сравнению с 2014 годом в прошлом году в Швецию было экспортировано, например, на 160% больше строительных смесей и блоков, на 80% больше мебели и деревянных домов и на 45% больше текстильных изделий. Несмотря на то, что если измерить всё в евро, рост будет не столь впечатляющим, нельзя не отметить двукратное увеличение экспорта маломерных судов в шведском направлении. В перспективе это могло бы стать одним из коммерческих направлений, где эстонские предприятия могли бы иметь как конкурентное преимущество, так и заработать более высокую прибавочную стоимость.

Экономический рост сохраняется, однако меняется его подоплёка

Нельзя сказать, что и сегодня есть причины косо смотреть в сторону экономики Швеции . В прошлом году экономический рост и без того весьма богатой страны достиг 2,4%, в этом году ожидается 2,6% роста ВВП. Однако существенно изменяются источники роста – прежний рост, основывающийся на внутреннем спросе, замещается более сильным фокусом на промышленности и экспорте.

Наиболее явным изменением является охлаждение строительного рынка Швеции. В течение последних четырех лет объемы жилищного строительства в Швеции выросли почти на 90%. Несмотря на существенное увеличение предложения, цены на недвижимость за тот же период увеличились приблизительно на 50%. Тенденция сделала разворот в августе прошлого года, когда рост цент сменился долгожданным падением. Коррекция оставалась при этом относительно ограниченной. Индекс Valueguard HOX, измеряющий уровень цен на жилую недвижимость, со своего пика упал всего на 6-7%. Индикаторы предстоящих изменений прогнозируют в дальнейшем даже небольшой рост цен. Однако торможение цен было всё же достаточным, чтобы заставить разработчиков недвижимости действовать осторожно. В связи с этим объем строительства жилья уменьшается с 65 000 начатых строительных проектов в прошлом году приблизительно до 50 000 проектов, что по сравнению с прошлым периодом является довольно высоким уровнем.

Торможение рынка недвижимости привело к падению эстонского экспорта

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Почти одновременно с замедлением шведского рынка недвижимости изменил направление и эстонский экспорт. Если оставить в стороне группу товаров из категории электрооборудования, искажающую общую картину, под которой в Швецию экспортируется преимущественно технология мобильной связи, то экспорт начал падать в октябре прошлого года. Падение было обусловлено в основном товарами, связанными с рынком недвижимости, такими как деревянные дома и мебель. В первом квартале этого года их было продано в Швецию на 10% меньше, чем в прошлом году.

На фоне негативной тенденции следует все же помнить, что в историческом плане это по-прежнему очень хороший уровень – мы экспортируем тех же самых товаров в Швецию на треть больше, чем всего три года назад. Кроме того, замедление шведского рынка недвижимости не могло бы настолько болезненно коснуться, например, изготовителей деревянных домов, поскольку спрос на частные дома остался относительно стабильным по сравнению с рынком квартир. В долгосрочной перспективе шведский рынок недвижимости поддерживает благоприятная демография. Тамошняя рождаемость существенно превышает средний показатель как Эстонии, так и Европейского союза. Помимо этого, Швеция по-прежнему остается привлекательной страной для иммигрантов, и не только для людей родом из третьих стран. Тамошние сильные предприятия притягивают светлые головы со всей Европы.

Экономический рост в Швеции увеличивает значимость промышленности и экспорта

Безусловно, эстонский экспорт в Швецию более комплексный, и не ограничивается лишь продажей деревянных домов и мебели. Помимо телекоммуникационной сферы, действующие в Эстонии предприятия вовлечены в производственные цепочки других шведских предприятий, что с учетом хороших перспектив шведского экспорта должно внести вклад в улучшение результатов здешних подразделений. Промышленная продукция Швеции и число новых заказов движутся по явной линии роста. В первом квартале рост промышленной продукции достиг в постоянных ценах в итоге 7%. Основным двигателем роста является увеличившийся спрос на основных целевых рынках в Европе. За первые два месяца 2018 года из наиболее важных направлений увеличился экспорт в Германию – на 12%, в Норвегию – на 9% и в Финляндию – на 8%. Единственный важный рынок, где шведские экспортеры не смогли увеличить оборот, была Великобритания в начале года. Ожидается, что в этом году рост экспорта в Швецию ускорится c 3,7% прошлого года до 7%.

Помощь в содействии экспорту оказывал низкий курс Шведской кроны по сравнению с евро. За последний год Шведская крона потеряла по отношению к евро 6,5% своей стоимости, что для валюты развитой страны – довольно большое изменение. Причины низкого курса кроны следует искать в тамошнем центральном банке, денежная политика которого, несмотря на ожидания участников рынка, продолжает оставаться сверхмягкой. По оценке аналитиков, Швеция все меньше выигрывает от дешевеющей кроны, так как рост ограничивается скорее предложением, чем спросом. Уровень занятости производственных мощностей промышленности вышел на тот же уровень, каким был пик перед финансовым кризисом, и процент безработицы в нынешнем году понизился всего до 6%. Вместо этого под сильное давление попали предприятия розничной торговли, которые из-за плотной конкуренции не в состоянии переложить на потребителей удорожание импортных товаров. Что касается политики центрального банка по процентным ставкам, то все более вероятным видится, что в следующий экономический кризис Швеция войдет без возможности поддержать экономику с помощью снижения процентных ставок.

Михкель Нестор

Экономический аналитик SEB

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