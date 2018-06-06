Усилия Эстонии по привлечению э-резидентов могут оказаться бессмысленными

В Эстонии сложилась комичная ситуация, когда государство является источником прогресса, а частный сектор его тормозит. Отказ банков открывать счета для э-резидентов не только лишает нас потенциальных рабочих мест и налогов, но и губит всю работу, которую делает общественный сектор.
Эстония тратит немалые финансовые и человеческие ресурсы на развитие и популяризацию э-резиденства. Президент и премьер-министр рассказывают о возможностях э-государства во время иностранных визитов. Фонд развития предпринимательства EAS рекламирует Эстонию как платформу для международного бизнеса, активно продвигая эту идею, в том числе, и в Украине. Но все эти усилия становятся