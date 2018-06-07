Солнечная станция - возможность для каждого

07 июня 2018, 07:00

Андрес Меэсак, руководитель Эстонской Ассоциации Солнечной энергии. Андрес Меэсак, руководитель Эстонской Ассоциации Солнечной энергии.
Фото: Raul Mee

Солнечная электростанция - эффективное устройство, уменьшающее потребление расхода энергии. Но широкому распространению этой технологии мешает эстонская традиция регулировать производство электроэнергии и распределять ее, исходя из интересов одной части рынка, пишет Андрес Меэсак, руководитель Эстонской Ассоциации Солнечной энергии.

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