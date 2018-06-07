Солнечная станция - возможность для каждого

Солнечная электростанция - эффективное устройство, уменьшающее потребление расхода энергии. Но широкому распространению этой технологии мешает эстонская традиция регулировать производство электроэнергии и распределять ее, исходя из интересов одной части рынка, пишет Андрес Меэсак, руководитель Эстонской Ассоциации Солнечной энергии.

Преобразование солнечной энергии в электроэнергию - первая реальная технология производства энергии "для каждого". Эта технология развивалась быстро. Если еще 5-6 лет назад Эстония могла говорить о ее окупаемости в 18-20 лет в домашних условиях и 14-16 лет на предприятиях, то сейчас можно сказать, что окупаемость на предприятиях - менее 10 лет, в домашних условиях - 12-13 лет.



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Андрес Меэсак

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