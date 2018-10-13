Каспар Оя: предприятия могли бы инвестировать активнее

Выступивший на организованной Банком Эстонии конференции финансовых... Фото: Scanpix

Выступивший на организованной Банком Эстонии конференции финансовых руководителей экономист Каспар Оя отметил, что международная торговая война представляет собой крупнейший риск для экономики Эстонии, однако признаков серьезного «перегрева» не наблюдается. Тем не менее предприниматели могли бы активнее инвестировать и усилить контроль за расходами.

Как частное потребление, так и экспорт растут довольно быстро, однако беспокойство вызывает снижение инвестиций. «Можно было бы полагать, что когда экономика переживает хорошие времена и прибыль высока, то и инвестируют больше, однако это не так,» – сказал Оя. По его словам, важным компонентом являются инвестиции в строительство, которые часто связаны для предприятия с другими инвестициями: например, для приобретения оборудования необходимо построить новое производственное здание. Но в области инвестиций предприятий в недвижимость, скорее, наблюдается застой, в то время как государство строит новые здания и растут инвестиции в недвижимость домохозяйств. «В настоящее время инвестиции эстонских предприятий по отношению к добавленной стоимости ниже, чем в среднем по ЕС. Ранее ситуация была иной», – заявил Оя.

Что касается «перегрева», то предприятия говорят о нем уже в течение некоторого времени, однако соответствующая бюджетная политика государства так и не воспоследовала, более того – расходы увеличились.

Двигателем экономического роста считаются строительство и внутренний спрос, но, по словам Оя, увеличился также экспорт услуг с высокой добавленной стоимостью. «У некоторых эстонских предприятий дела еще и потому идут хорошо, что признаки «перегрева» проявляются в Европе», – отметил Оя.

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Быстрый рост и потребление ведут к росту инфляции, в чем свою роль играет и энергетическая составляющая – прежде всего, повышение цены на нефть, а также довольно сухое лето, которые сильно замедлило наполняемость скандинавских гидрорезервуаров. Этот фактор уже сейчас повышает цену на электроэнергию, поскольку договоры предприятий на электроэнергию в Эстонии часто заключены по рыночным ценам.

В отношении рынка труда Оя указал на то, что уровень занятости, то есть доля работающих, самая высокая в Европе среди работающего с полной занятостью населения, и нанять работников, например, в сектор обслуживания сегодня сложнее, чем десять лет назад во время бума. «В то же время, по данным опроса, касающегося занятости, производительность работников несколько улучшилась, а это единственный путь к повышению конкурентоспособности, поскольку стоимость рабочей силы в Эстонии выходит на уровень стран Южной Европы, а во многих странах Восточной Европы затраты на рабочую силу ниже, чем у нас», – сказал Оя.

В общем, Оя не считает эстонскую экономику в данный момент особенно уязвимой, поскольку внутренних противоречий в экономике не наблюдается. «В секторе недвижимости заметны признаки «перегрева», однако банковская статистика этого не подтверждает. Наибольший риск представляют собой международные торговые ограничения: если, к примеру, все страны ввели бы торговые ограничения на один процент импорта, то это привело бы к снижению ВВП Эстонии на один процентный пункт.»

Конференция финансовых руководителей была организована SEB в связи с исследованием среди финансовых руководителей стран Балтии, которое проводилось уже шестой раз. В центре внимания исследования находились оценка экономического положения, основные проблемы и возможности предприятий в бизнес-среде. В нынешнем году исследованием было охвачено 226 предприятий, годовой оборот которых составляет как минимум 20 миллионов евро.

Каспар Оя, экономист SEB

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