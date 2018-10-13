Прямой трассе Rail Baltic нужна альтернатива

Rail Baltic Фото: Rail Baltic

Несмотря на ряд коллективных обращений, так и не последовало официального обсуждения опасностей проекта новой прямой трассы Rail Baltic. Между тем, связанные с этим проблемы необходимо прояснить и подверг­нуть независимому исследованию.

Во-первых, неясно, зачем нужно строить для Rail Baltic новую трассу, поскольку обнародованные до сих пор цифры о больших грузо- и пассажиропотоках аргументированно поставлены под серьёзнейшее сомнение независимыми эстонскими специалистами, и эти аргументы, насколько возможно, доведены до сведения причастных лиц и частично опубликованы в СМИ.

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Валдур Тийт физик

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