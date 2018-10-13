Штрафы Danske трудно осознать

В информационных каналах озвучиваются различающиеся в десять и более раз суммы штрафов, которые грозят банку Danske за отмывание денег.

Если при введении в поисковик Google названия предприятия, а особенно банка, первым делом появляется не его веб-сайт или статья в Википедии, а последние опубликованные об этом предприятии новости, то совершенно очевидно, что с ним что-то не в порядке. Неделю назад таким предприятием был банк Danske. И опасность ему грозит не только на родине или в Эстонии, где возбуждено уголовное дело.