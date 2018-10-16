В ожидании экономического кризиса Фото: Andras Kralla

Завершающаяся неделя сопровождается крупной коррекцией цен на фондовых биржах всего мира и сниженным прогнозом экономического роста от МВФ.

Эти события только добавляют азарта провозвестникам «апокалипсиса», которые всё громче обещают очередной экономический кризис. В иностранных экономических газетах одна за другой публикуются статьи об ожидаемом времени нового кризиса и его предполагаемых причинах. В нашей же стране у людей, следящих за экономической жизнью, жутковатое чувство дежавю вызывают несущиеся вперед на полных парах строительный сектор и рынок труда, где рост заработной платы ожидает даже работника с самыми скудными умениями. Если с чутьем спорить трудно, то, глядя на статистику, мы все-таки не можем говорить о том, что нынешнее время сравнимо с предыдущим экономическим бумом.

Соединенные Штаты как маяк мировой экономики

Во-первых, стоит, конечно же, сразу оговориться, что дела в экономике Эстонии не могут идти существенно иным образом, чем они идут у наших торговых партнеров и остального мира. Если глобальный цикл роста в один прекрасный день развернется в противоположном направлении, страну, примерно 80% ВВП которой дает экспорт, это, конечно, затронет. Весь же остальной мир на сегодняшний день качнулся в направлении Соединенных Штатов, которые считаются маяком мировой экономики, и где текущий цикл роста длится дольше всего. Следующим летом там может быть зафиксирован самый длительный период экономического роста после Второй мировой войны. Учитывая снижения налогов и щедрую бюджетную политику, имевшие место в США, а также мощь тамошнего рынка труда, кажется, что новый рекорд продолжительности тоже будет достигнут. Хотя неопределенность на фондовом рынке и явно возросла, однако реальную экономику это не должно сколько-нибудь поколебать.

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Другой вопрос, что произойдет после того, как расточительный пыл Трампа угаснет, а свободные ресурсы рынка труда США – истощатся. Поэтому 2020 год уже видится в довольно скептическом свете. Прогнозирование экономического кризиса, как известно – дело неблагодарное, но Федеральный резервный банк Нью-Йорка уже несколько лет рассчитывает «индекс вероятности экономического кризиса», который, по сути, базируется на разнице между процентными ставками по краткосрочным и долгосрочным облигациям. Принцип последнего исходит из того, что при займе денег на более длительный срок процентная ставка из-за неопределенного будущего должна быть выше, при краткосрочных займах. Если эти процентные ставки сравняются, значит, в ближайшем будущем можно будет ожидать чего-то ужасного. На сегодняшний день этот показатель достиг самого высокого уровня в своей истории, прогнозируя вероятность экономического кризиса к сентябрю 2019 года на уровне 15%.

Эстония следит за Европой, а Европа – за Италией

Поскольку очень большая часть эстонской экономики зависит от экспорта, а подавляющее большинство последнего, в свою очередь, идет в Европу, конечно, больше всего нас интересует происходящее на родном континенте. Хотя в основном экономики США и Европы находятся в сходном ритме, например, в 2011 году Европе удалось и без посторонней помощи, как говорится, «прострелить себе ногу», слишком рано повысив процентные ставки и, таким образом, развернув экономику в направлении спада. Поэтому нельзя сказать, что экономическая картина в Европе дает меньше поводов для беспокойства, по сравнению с США. Европейская ситуация осложняется использованием единой валюты в странах, экономики которых находятся в очень разном состоянии. В Германии предприятиям, нуждающимся в дополнительных руках, практически невозможно найти работников, и также ускоряется рост заработной платы. Поэтому там уже давно готовы к повышениям процентных ставок центральным банком. В то же время, денежная политика центрального банка должна подходить и Италии, экономический рост которой колеблется в районе 1%, и государственный долг доходит до 190 миллиардов евро. Именно Италия на сегодняшний день превратилась в крупнейший источник проблем и неприятностей Европы. Мизерный экономический рост и, помимо долгов, добавившийся в «уравнение» приход к власти популистов, которые считают, что, вместо чрезмерных расходов, стана, наоборот, была слишком ограничена в тратах. Теперь же политики, пытавшиеся говорить с избирателем «устами младенца», на собственной шкуре узнают, какой властью обладают их слова. За обещания более высоких трат финансовый рынок немедленно наказывает их более высокой процентной ставкой по кредитам, и обещанные народу деньги, на самом деле, уходят на рефинансирование кредитов. Таким образом, разница между процентными ставками по 10-летним облигациям Германии и Италии в короткий срок подскочила с 1,3% до 3%.

Положение эстонской экономики, по сравнению с предыдущим бумом, значительно укрепилось

Если посмотреть на происходящее в нашей стране, то и здесь всё больше говорят, что в экономике «запахло жареным». Судя по статистике, мы еще очень далеко от цифр, характерных для предыдущего экономического бума. Тогдашнюю экономику характеризовал чрезвычайно быстрый рост за счет дешевых кредитных денег, теперь же ситуация сменилась на противоположную. Если в 2007 году текущий баланс Эстонии был в минусе на 2,5 миллиарда евро, теперь мы сами ссужаем деньги за границу в большем количестве, чем получаем оттуда – в прошлом году текущий баланс был профицитным на целых 725 миллионов евро. Вклады частных лиц в банках, которые в 2008 году составляли сумму более вдвое меньшую, чем взятые обязательства, на сегодняшний день составляют 85% от общего кредитного портфеля. Таким образом, соотношение между доходом, зарабатываемым домашними хозяйствами, и совершаемыми ими расходами, никоим образом не сравнимы.

Атмосферу предкризисного периода можно всё чаще увидеть на рынке труда, а также в секторе недвижимости. Например, трудовая занятость намного выше пика времен экономического бума. Среди всех 15-74-летних, на работу в 2007 году ходили 63%, теперь же этот показатель достиг примерно 68%. В то же время, коэффициент промышленности по-прежнему выше, чем тот же коэффициент уровня, что был до бума, а также в период с 2007 по 2008 гг. гораздо больше должностей оставались незанятыми. Если говорить о росте заработной платы, в настоящее время мы обычно подчеркиваем, что этот рост происходит очень быстро – за последние три года средняя брутто-зарплата увеличилась на 22%. В 2007 году такое же увеличение зарплаты занимало год!

Что касается рынка недвижимости, то, с точки зрения объемов строительства, в этом году его показатель будет, вероятно, даже выше показателя времен бума. Несмотря на то, что имеется целый ряд объективных причин – демография, рынок трудовой занятости, государственные инвестиции – в то же время, ясно, что в долгосрочной перспективе этот уровень не является устойчивым. Если снова посмотреть на уровень цен на недвижимость в соотношении к заработной плате, трудно говорить о буме: в 2007 году на покупку одного квадратного метра квартиры уходили 1,6 средней заработной платы. На сегодняшний день средняя цена за квадратный метр остается даже ниже брутто-зарплаты. Тем не менее, происходящее в строительном секторе явно представляет собой один из главных рисков, касающихся экономической среды в Эстонии. Заглядывая в будущее, можно ожидать уменьшения как жилищно-строительных, так и государственных инвестиций, что повлияет как на занятость в отрасли, так и на экономические результаты.

И в заключение — как только все участники экономической системы поверят в наступление кризиса и начнут вести себя соответствующим образом, кризис и будет тут как тут. Эстонии, привязанной к мировой экономике, в этом процессе отведена, скорее, роль наблюдателя. Положительной стороной является то, что здешняя экономика в настоящее время стоит на ногах значительно устойчивее, чем в 2008 году. Потому-то, наверное, мы и можем надеяться, что, если экономика развернется в направлении спада, то мы переживем кризис чуть более мягко, чем в предыдущий раз.

Михкель Нестор Экономический аналитик SEB

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