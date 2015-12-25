Как победить в предновогодней гонке

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Под яркой оберткой новогодних праздников может скрываться стресс. Ведь Новый год – это переломный момент, время суеты, очередей и выставления себе оценок за успехи и неудачи. Как избежать стресса и получить от праздника максимум радости?

Новый год мы воспринимаем как праздник, пору чудес и подарков, начало нового этапа жизни. Но одновременно это и время подведения итогов, момент переосмысления пройденного пути. Приближение часа «икс» заставляет нас задуматься над тем, что и насколько правильно мы сделали в этом году. И далеко не всегда нас устраивает то, как мы провели последние 12 месяцев. Дать адекватную оценку прожитому году мешает и нарастающая с каждым днем суета, необходимость все успеть. Праздник перестает быть просто праздником и превращается в источник стресса.

Почему так происходит и как выйти из этой гонки победителем?

«Как встретишь Новый год – так его и проведешь», «Стол должен быть полон», «Под новый год все всегда произойдет, все всегда сбывается». Эти и многие другие знакомые с детства истины о главном празднике будто обязывают всех нас провести его «как следует». В новогоднюю ночь все должно быть идеально. Но в этом перфекционистском настрое кроется опасность: праздник гарантировано закончится, а вот на чудо никаких гарантий нет, пишет Psychologies.ru

Именно завышенные ожидания считает главной проблемой зимнего праздничного марафона профессор психологии Калифорнийского университета в Риверсайде (США) Соня Любомирски (Sonja Lubomirsky). Сталкиваясь с реальностью, они неизбежно приводят к разочарованию. Людям свойственно концентрироваться на празднике как на «высшей цели». И жертвовать ради него радостями настоящего момента и собственными нервами. Действительно, мы готовы тратить многие часы в пробках по пути в торговый центр, лавировать между толпами покупателей, выстаивать очереди в кассы… Чтобы сохранить то, что действительно важно, свои нервы и здоровье, известная разрушительница мифов о счастье советует отказаться от погони за идеальным праздником и слишком тщательной подготовки. Ведь если вы «отпустите ситуацию», у вас появится шанс на лучший новогодний подарок – сюрприз, а значит, и чудо.

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