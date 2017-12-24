Год налоговых перемен

Следующий год – это год больших изменений (а уходящий – год подготовки к ним). Вступает в силу новая система расчёта не облагаемого налогом минимума. Ключевая реформа правящей коалиции. Главный предмет критики со стороны оппозиции.

Напомним, что с 1 января следующего года не облагаемый налогом минимум будет составлять от 0 до 500 евро в зависимости от размера годового дохода человека. Чем выше доход, тем меньше минимум. Если при годовом доходе до 14 400 евро ты имеешь право на 500 евро в месяц не облагаемого налогом минимума, то с каждым следующим евро эта сумма уменьшается (для того, чтобы на уровне 25 201 евро