Hansabuss приобрел латвийское автобусное предприятие Ludzas ATU

Tukuma Auto SIA – латвийское дочернее предприятие Hansabuss AS – приобрело 100% акций занимающегося пассажирскими перевозками латвийского предприятия Ludzas ATU SIA, которое предлагает услуги автобусного транспорта, преимущественно, в городе Лудза и Лудзенском крае. В результате сделки доля рынка Hansabuss в Латвии как в сегменте общественного транспорта, так и в сегменте заказных перевозок по предварительным оценкам превысит 10%.

По словам члена правления Hansabuss AS Неэме Таммиса, благодаря заключенной сделке предприятие еще больше усилит свою позицию на рынке открытых автобусных перевозок стран Балтии. «Приобретение Ludzas ATU стало для Hansabuss уже четвертым заключенным за последние 18 месяцев договором о покупке предприятия в странах Балтии и третьим таким договором в Латвии. Это очередной шаг в процессе подготовки к открытию латвийского рынка автобусных перевозок в 2020 году. Мы планируем дальнейшее активное расширение в странах Балтии во всех сегментах автобусных перевозок в соответствии с ситуацией на рынке», - сказал Таммис.

Один из прежних собственников и член правления Ludzas ATU Гунтарс Лосевич выразил радость тому факту, что предприятие переходит в руки именно Hansabuss. «Hansabuss – это сильное предприятие, обладающее солидным опытом работы на рынке стран Балтии и известное высоким качеством услуг. Уверен, что Hansabuss внесет значительную лепту в развитие Ludzas ATU, и в первую очередь от сделки выиграют пассажиры города Лудза и Лудзенского края, а также работники предприятия», - сказал Лосевич.

Гунтарс Лосевич останется активно связан с предприятием и продолжит работу в качестве члена правления. На посту главы расширяющегося за счет приобретения Ludzas ATU латвийского подразделения Hansabuss остается Сергей Вахницкий, чья сфера ответственности распространяется на все приобретенные дочерние предприятия Hansabuss в Латвии.

Ludzas ATU SIA обслуживает в основном городские и краевые линии Лудза, а также предлагает заказные перевозки. Прогноз оборота предприятия на 2017 год составляет около миллиона евро. На предприятии работают 30 человек; в автопарке Ludzas ATU 20 транспортных средств, в том числе 16 автобусов.

В результате сделки годовой оборот латвийских подразделений Hansabuss увеличится до порядка 8 миллионов евро, количество работников до более чем 256 человек, а автопарк до более чем 140 транспортных средств. Доля рынка Hansabuss в Латвии как в сегменте местных автобусных перевозок общественного транспорта, так и заказных перевозок по предварительным оценкам превысит 10%.

Со стороны покупателя сделку консультировали инвестиционный банк Michel Capital и адвокатское бюро Fort Latvia. По договоренности сторон сумма сделки не разглашается.

Hansabuss – это принадлежащий Hansa Grupp концерн, который предлагает услуги автобусного транспорта в странах Балтии, а также в других странах Европы. В концерн входят материнская компания Hansabuss AS и дочерние предприятия Samat AS, Hansa Bussiliinid AS, Hansabuss Latvia SIA, Tukuma Auto SIA и дочерняя фирма последнего Tutransauto SIA, AIPS SIA, Virazas SIA, Bauskas AO SIA и Ludzas ATU SIA.

Самая компания Hansabuss входит в концерн Hansa Grupp (NTH Holding OU), в рамках которого помимо предлагающих услуги автобусных перевозок фирм действуют еще занимающиеся сдачей автомобилей в аренду Hansarent OU и Baltic Mobility OU (Europcar в Эстонии, Латвии и Литве и Interrent в Эстонии, Латвии и Литве), а также занимающееся продажей и обслуживанием транспортных средств Iveco и Iveco Bus предприятие AS Iv Pluss. Консолидированная прибыль Hansa Grupp составляет около 45 миллионов евро в год, в странах Балтии предприятия группы обеспечивают работой более 700 человек.

