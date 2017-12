Подписка на облигации Admiral Markets составила 36%

Совладелец Admiral Markets Александр Цихилов

Компания рассчитывала привлечь 5 миллионов евро путём выпуска облигаций.

Во время публичного размещения, состоявшегося с 8 по 19 декабря 2017 года, инвесторы подали заявки на облигации поставщика услуг онлайн-трейдинга Admiral Markets AS на сумму 1 826 800 евро. В общей сложности в выпуске облигаций приняли участие 306 инвесторов, а средняя подписка составила 5 970 евро.



Сегодня компания утвердила размещение облигаций, и 28 декабря 2017 года на счета инвесторов будут переведены 18 268 облигаций. Admiral Markets AS продолжит процедуру листинга облигаций на таллиннской фондовой бирже Nasdaq.



Поскольку таллиннская фондовая биржа Nasdaq начала процедуру включения облигаций Admiral Markets AS в Балтийский список облигаций, компания возобновляет процедуру листинга в первом квартале 2018 года. «Мы рассматриваем выпуск облигаций как положительный опыт в стремлении стать публичной и открытой компанией и призываем другие компании, которые размышляют над возможностью выпуска облигаций или IPO, последовать нашему примеру», - сказал Богатенков.



Выпуск субординированных облигаций в размере 5 млн. евро был ориентирован как на институциональных, так и на розничных инвесторов в странах Балтии. В общей сложности Admiral Markets AS предложило 50 000 облигаций по цене 100 евро за одну облигацию с процентной ставкой 8% годовых и выплатой процентов два раза в год. Датой погашения облигаций является 28 декабря 2027 года, когда эмитент должен выкупить все облигации.



Юридическая фирма TGS Baltic выступила в качестве юридических консультантов по выпуску облигаций.

