Eesti Energia заключила в Польше договор с парком ветрогенераторов Фото: Eesti Energia

Дочернее предприятие Eesti Energia в Польше заключило соглашение о покупке энергии с парком ветрогенераторов компании Gewind с целью перепродажи производимой электроэнергии своим бизнес-клиентам.

Договор заключен сроком на 12 месяцев, отмечается в сообщении.

"Ветропарк Gewind является первым производителем возобновляемой энергии, который выбрал нас своим партнером, и я надеюсь, что в будущем у нас появятся такие же договоры о сотрудничестве еще с несколькими производителями зеленой энергии", - сказал член правления Eesti Energia Андрес Сутт.

Он добавил, что продажа электроэнергии и природного газа бизнес-клиентам в Польше является частью стратегической цели Eesti Energia - расширить свои операции на весь регион Балтийского моря.

В Польше Enefit (дочерняя фирма Eesti Energia) с лета этого года продает электроэнергию и газ, заключив на данный момент около 50 договоров о продаже энергии бизнес-клиентам.

Объем рынка электроэнергии Польши в шесть раз превышает совокупный объем рынка электроэнергии стран Балтии, а размер рынка природного газа в четыре раза больше соответствующего сегмента рынка стран Балтии.

В энергетический концерн Eesti Energia входит более 20 предприятий, в которых работают свыше 5800 человек. Концерн является крупнейшим производителем энергии в странах Балтии. Кроме Эстонии, предприятие присутствует в Латвии, Литве, Польше, Германии, Иордании, Соединенных Штатах Америки, Финляндии и Швеции.

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова