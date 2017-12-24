Eesti Raudtee и профсоюз подписали коллективный договор Фото: youtube

Железнодорожное предприятие AS Eesti Raudtee в среду подписало коллективный договор с профсоюзом железнодрожников Эстонии (ERAU).

Коллективный договор обещает на будущий год повышение зарплаты и улучшение условий труда, сообщило предприятие. По словам председателя правления Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, с профсоюзами ведется конструктивная работа. "ERAU всегда предоставляет нам очень ценную обратную связь, которая помогает лучше организовать работу предприятия и повысить мотивацию работников",- сказал Лайдвеэ.



"Поскольку положение с грузоперевозками в железнодорожном секторе существенно не улучшилось, это отразилось и на наших переговорах по коллективному договору. И все же самое важно — мы достигли соглашения с работодателем и подписали коллективный договор. В сегодняшнее непростое для предприятия время тем самым мы обеспечиваем социальную защиту работникам, условия труда и повышение зарплаты, по которым достигнута договоренность",- сказал председатель правления ERAU Олег Чубаров.



"К сожалению, небольшой части работников повышение зарплаты не коснулось, и мы надеемся продолжить переговоры об этом в начале второго квартала",- отметил Чубаров.

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