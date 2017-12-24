Компания Nokian Raskaat Renkaat инвестирует 70 млн евро в завод в Нокиа

Компания Nokian Raskaat Renkaat Фото: pixabay

Nokian Raskaat Renkaat Oy планирует увеличить объём производства колёс для грузового транспорта на 50 процентов.

Компания Nokian Raskaat Renkaat Oy, входящая в концерн Nokian Renkaat, намерена в течение следующих трёх лет вложить 70 миллионов евро в развитие завода в Нокиа.

Согласно пресс-релизу компании, она планирует и рекрутировать 50 новых работников и увеличить объём производства колёс для грузового транспорта на 50 процентов, то есть с 20 миллионов килограмм до 32 миллионов килограмм.

Кроме того, компания заключила с местным профсоюзом договор о повышении конкурентоспособности. Соглашение призвано поощрять работников выполнять задачи в дополнение навыкам, с которыми они были приняты на работу. Соглашение действует до конца 2020 года.

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