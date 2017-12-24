Время собирать деньги

глава Hekotek Хейки Эйнпаул Фото: Andras Kralla

В первую десятку ТОПа дивидендов входят предприниматели, у которых дивидендный доход за 2016 год составил не менее 2 миллионов евро. Один из учредителей лесозаготовительного концерна Sylvester Мати Полли, продавший пятнадцать лет назад концерн финнам, венчает верхушку рейтинга с суммой, меньше прошлогодней в четыре раза.

По сравнению с прошлым рейтингом, в денежном выражении нынешняя десятка выглядит скромнее – тогда первым был Олег Осиновский с 17 миллионами евро, а с 2 миллионами в десятке никого и не было. Но в целом сумма выплаченных физическим лицам дивидендов стабильно рас­тёт. По данным Налогового департамента, часть крупных фирм, прежде не выплачивающих дивиденды, в последние годы начала регулярно их

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kristel.harma@aripaev.ee Кристель Хярма