Задержанный в рождественские дни авиарейс может обеспечить солидную компенсацию Фото: pixabay

По словам Мариуса Стонкуса, директора компании SKYCOP, занимающейся востребованием компенсаций с авиакомпаний, в насыщенный событиями праздничный период могут случиться ситуации, когда авиафирмы будут оправдывать задержку рейсов чрезвычайными обстоятельствами, например, экстремальными погодными условиями.

«Пассажирам стоит обязательно проверить, соответствуют ли действительности указанные факты, или же задержка была вызвана одной из нижеперечисленных причин, в результате чего пассажир может рассчитывать на компенсацию в размере до 600 евро», – сказал представитель фирмы SKYCOP.

Такими причинами могут быть:

Нехватка работников

Для более гладкого обслуживания потока пассажиров в высокий сезон авиакомпании привлекают к работе больше сотрудников. В связи с увеличенным пассажиропотоком очереди на стойке контроля ручной клади зачастую неизбежны, однако они не являются причиной, по которой пассажиры должны ждать свой рейс дольше, чем положено. О том, чтобы регистрация и посадка на борт самолета проходили по возможности быстро и беспроблемно, должны позаботиться авиакомпании. Если работников не хватает, то обслужить большое количество пассажиров довольно сложно, и в результате рейс может быть задержан.

Противообледенительная обработка в последнюю минуту

Если самолет приземляется в минусовую температуру, то перед взлетом необходимо удалить лед, образовавшийся на крыльях воздушного средства. Порой самолеты вынуждены ждать в очереди, поскольку аэропорт может испытывать нехватку необходимого противообледенительного оборудования. Поскольку учитывать любые погодные условия – это часть повседневной работы в авиации, то подобные ситуации должны быть предусмотрены, а работа организована таким образом, чтобы самолеты могли взлететь вовремя.

Неожиданное заболевание работника команды на борту

В зимнее время повышен риск заболевания вирусными инфекциями и простудами, и от них не застрахованы даже бортпроводники. Если работник неожиданно заболевает, то авиакомпания должна немедленно обеспечить ему замену. Внезапное заболевание бортпроводника при этом не входит в список чрезвычайных ситуаций, и поэтому пассажиры имеют право на выплату компенсации.

Отложенная посадка на рейс по причине опоздания самолета

В связи с непредсказуемой погодой некоторые аэропорты могут очень быстро быть погребены под толстым слоем снега, и поэтому нередки сообщения о том, что самолет не может вовремя вылететь из места отправления. Однако это еще не означает, что речь идет об экстремальных погодных условиях. Желательно удостовериться в правдивости информации, переданной авиакомпанией, чтобы при необходимости отстаивать свои права. У фирм, занимающихся востребованием компенсаций с авиакомпаний, например, у SKYCOP, для этого имеются необходимые контакты и навыки.

Проблема технического характера

Устранение всевозможных технических проблем самолетов является неотъемлемой частью рутинной работы авиакомпаний. Внезапно выявленная техническая неполадка позволяет пассажирам получить компенсацию в том случае, если это не ошибка производителя, вероятность которой, согласно статистике, крайне мала – всего 0,6%.

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