Лучшие и худшие смартфоны 2017 года Фото: pixabay

Эксперты, проанализировав вышедшие в течение всего 2017 года смартфоны, составили рейтинг, в который включили по три лучших и худших мобильных устройства, пишет Life.

Первое место занял продукт американской компании Apple – iPhone X. Этот смартфон хоть и стал самым дорогим за историю существования корпорации, но покупателей это не остановило. Многие желающие раскупили этот аппарат в первый же день и остались от него в восторге, поскольку он оснащен лучшим «железом», а также новой технологией Face ID.

Следом расположился Galaxy S8 от южнокорейцев из Samsung. Эта модель также имеет отличные характеристики, а также красивый дизайн. Однако главное преимущество, если сравнивать с прошлогодней моделью, заключается в том, что он не возгорается. На третьем месте идет OnePlus 5T, который приглянулся покупателем относительно невысокой стоимости и хорошими техническими данными.

Также эксперты назвали три провала года. Так, одним из худших смартфонов в 2017 году стал iPhone 8 – покупатели не обратили на него внимания из-за скорого выхода iPhone X. В этот список попал и LG G6, емкость аккумулятора которого не соответствует потребностям рядового пользователя. Третьим худшим стал Sony Xperia XZ1, который не привлекает покупателей своим дизайном и малым объемом аккумулятора.

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