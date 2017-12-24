Американский президент Дональд Трамп Фото: pixabay

Американский президент Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе, который ранее был одобрен конгрессом, пишет АВС. Глава государства подписал документ накануне отъезда в резиденцию Мар-а-Лаго, где он собирается провести отпуск с семьей.

«Я считаю этот законопроект очень важным для среднего класса законопроектом о рабочих местах», - сказал Трамп во время процедуры подписания.

Реформа предусматривает существенное сокращение налогов для американцев и компаний. Налоговая реформа на протяжении семи месяцев обсуждалась конгрессменами. Трамп собирался подписать закон после 1 января, но изменил свое решение. На данный момент для американских компаний действует 35%-ная налоговая ставка. Она будет снижена до 20%. Максимальная ставка налога для американцев будет снижена до 37% с 39,6%.

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