Лукашенко создал условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: TASS

В белорусском законодательстве появились понятия «майнинг», «токен» и «блокчейн». Хорошая новость для IT-компаний: операции с токенами не являются предпринимательской деятельностью, а значит не требуется платить налоги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», главная цель которого «создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт», — сообщается на сайте главы страны.

Также важными целями названы инвестиции в будущее (IT-кадры и образование) и внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Лукашенко надеется, что принятие криптовалют сделает Белоруссию региональным центром компетенций в этой области. Одним из последствий принятия декрета он видит условия для развития IT-сферы и привлечения «технологий, капиталов и, главное, умных и талантливых людей со всего мира».

Согласно сообщению новостного ресурса tut.by, декрет создает условия для применения в Белоруссии технологии блокчейн, задает рамки для использования токенов и криптовалют. В частности юридические лица могут создавать и размещать токены через Парк высоких технологий (ПВТ), а также совершать с ними операции через биржи криптовалют или операции обмена. Для физических лиц разрешается владение токенами, а также их майнинг, хранение, обмен, приобретение, отчуждение за белорусские рубли и иностранную валюту, электронные деньги, а также возможно их дарить и завещать. При этом операции с токенами не являются предпринимательской деятельностью, а значит не требуется платить налоги на бизнес-деятельность. По остальным налогам предоставляются льготы и преференции для всех участников отношений с использованием токенов.

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова