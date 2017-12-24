Лукашенко создал условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь

24 декабря 2017, 09:00

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: TASS

В белорусском законодательстве появились понятия «майнинг», «токен» и «блокчейн». Хорошая новость для IT-компаний: операции с токенами не являются предпринимательской деятельностью, а значит не требуется платить налоги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», главная цель которого «создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт», — сообщается на сайте главы страны.

Также важными целями названы инвестиции в будущее (IT-кадры и образование) и внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Лукашенко надеется, что принятие криптовалют сделает Белоруссию региональным центром компетенций в этой области. Одним из последствий принятия декрета он видит условия для развития IT-сферы и привлечения «технологий, капиталов и, главное, умных и талантливых людей со всего мира».

Согласно сообщению новостного ресурса tut.by, декрет создает условия для применения в Белоруссии технологии блокчейн, задает рамки для использования токенов и криптовалют. В частности юридические лица могут создавать и размещать токены через Парк высоких технологий (ПВТ), а также совершать с ними операции через биржи криптовалют или операции обмена.

Для физических лиц разрешается владение токенами, а также их майнинг, хранение, обмен, приобретение, отчуждение за белорусские рубли и иностранную валюту, электронные деньги, а также возможно их дарить и завещать. При этом операции с токенами не являются предпринимательской деятельностью, а значит не требуется платить налоги на бизнес-деятельность. По остальным налогам предоставляются льготы и преференции для всех участников отношений с использованием токенов.

 

 

Самое актуальное
Ключевые слова
ИнвестицииНалогиБеларусьIT
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

На эту же тему
16:25 12 декабря 2017
Павел Дуров заработал на биткойне $33 млн
07:00 06 декабря 2017
27 тысяч новых "детей" Эстонии
15:00 29 ноября 2017
Цветиков: пора трансформироваться самим
07:00 29 ноября 2017
Проект века или инвестиционная афера? 1
Лийна Лаас-Биллсон– криптовалютный энтузиаст
13:56 25 ноября 2017
Эстонский эксперт по криптовалюте: конечно, биткойн – пузырь
Криптовалюта эфириум: сегодня больше, чем деньги
09:00 25 ноября 2017
Криптовалюта эфириум: сегодня больше, чем деньги
Используй блокчейн для улучшения своего бизнеса
13:00 25 ноября 2017
Используй блокчейн для улучшения своего бизнеса
13:00 21 ноября 2017
Стартап собрал €300 000 на блокчейн-проект и удалил свой сайт
Совладелец Admiral Markets Дмитрий Лауш
16:12 25 октября 2017
Что лучше: краудфандинг, IPO или ICO?
Новости
Зачем Amazon собственный бренд одежды?
15:30 24 декабря 2017
Зачем Amazon собственный бренд одежды? В мире fashion и онлайн-шоппига, похоже, назревает новое противостояние. На этот раз, между именитыми брендами и частными торговыми марками. Что все это означает, и при чем здесь ритейлеры недавно...
Благотворительность – это не улица с односторонним движением
10:00 24 декабря 2017
Благотворительность – это не улица с односторонним движением Благотворительность не обязана быть однонаправленной. Умелый предприниматель способен протянуть руку помощи, не упуская при этом собственной выгоды. В результате выигрывают все.
Биткоин: прогноз 2018
10:00 23 декабря 2017
Биткоин: прогноз 2018 Прогнозы по биткоину на 2018 год разнообразные. Кто-то пишет о росте к 27 000$, кто-то говорит о крахе системы. Поговорим об основных прогнозах на биткоин.
Лучшие и худшие смартфоны 2017 года
11:00 23 декабря 2017
Лучшие и худшие смартфоны 2017 года Эксперты, проанализировав вышедшие в течение всего 2017 года смартфоны, составили рейтинг, в который включили по три лучших и худших мобильных устройства, пишет Life.
Американский президент Дональд Трамп
09:00 23 декабря 2017
Трамп подписал закон о налоговой реформе Американский президент Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе, который ранее был одобрен конгрессом, пишет АВС. Глава государства подписал документ накануне отъезда в резиденцию Мар-а-Лаго,...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
09:00 24 декабря 2017
Лукашенко создал условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь В белорусском законодательстве появились понятия «майнинг», «токен» и «блокчейн». Хорошая новость для IT-компаний: операции с токенами не являются предпринимательской деятельностью, а значит не...
12:00 22 декабря 2017
Деловые в эфире: самые важные события прошедшей недели Как всегда по пятницам. Что на этой неделе повлияло на мировые рынки больше всего?
11:00 01 декабря 2017
Что городские компании могут позаимствовать у природы
Все новости
Mнения
Главный редактор ДВ Алёна Стадник
Алёна Стадник
Дорогие читатели!
Налогово-нервный финиш года
Владимир Вайнгорт
Налогово-нервный финиш года
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Как 1000 человек контролируют 40% всего рынка биткоина и могут им манипулировать
Все новости
Новости
Компания Nokian Raskaat Renkaat
18:00 22 декабря 2017
Компания Nokian Raskaat Renkaat инвестирует 70 млн евро в завод в...
Eesti Raudtee и профсоюз подписали коллективный договор
17:00 22 декабря 2017
Eesti Raudtee и профсоюз подписали коллективный договор
авиарейс
15:00 22 декабря 2017
Задержанный в рождественские дни авиарейс может обеспечить солидн...
Все новости
Биржевые новости
Что будет с ICO: итоги 2017 и прогнозы на 2018 год
12:30 24 декабря 2017
Что будет с ICO: итоги 2017 и прогнозы на 2018 год В 2016 году всего было проведено 46 ICO на общую сумму $96 млн. Рекорд принадлежал российской компании Waves Александра Иванова – им удалось привлечь на ICO $16 млн. В 2017 году ситуация кардинально...
Доходы американцев выросли
16:00 22 декабря 2017
Доходы американцев выросли Опубликованный сегодня вечером отчет по личным доходам американцев показал рост этого индикатора на 0,3 процента, что чуть ниже ожиданий аналитиков. Данные публикуются ежемесячно и этот отчет показал...
Курс биткоина обвалился
12:15 22 декабря 2017
Курс биткоина обвалился на $6,3 тыс. за пять дней Рыночная стоимость биткоина за 5 дней рухнула на $6,3 тыс., свидетельствуют данные Coindesk. В ночь на 22 декабря криптовалюта упала до $13078, но утром восстановилась до $14500. Накануне биткоин...
Чем запомнился инвесторам 2017 год?
08:00 22 декабря 2017
Чем запомнился инвесторам 2017 год? Инвестиционный мир всерьёз заговорил о криптовалютах, некоторые из которых прибавили тысячи процентов за этот год. Под конец года даже были запущены фьючерсы на биткоин на крупнейших товарных биржах.
Все новости
Биржевые новости
17:36 21 декабря 2017
Tallink выплатит кредиты раньше срока Tallink использует средства, полученные от продажи Superfast VII ja Superfast VIII на досрочное погашение кредитов.
Совладелец Admiral Markets Александр Цихилов
14:04 21 декабря 2017
Подписка на облигации Admiral Markets составила 36% Компания рассчитывала привлечь 5 миллионов евро путём выпуска облигаций.
13:44 21 декабря 2017
Акции Silvano взлетели +9% уже.
Валдо Калм не верит в убыточность Tallinna Sadam
12:55 21 декабря 2017
Валдо Калм не верит в убыточность Tallinna Sadam В связи с выходом весной Tallinna Sadam на биржу, глава предприятия Валдо Калм сказал газете Aripaev, что Tallinna Sadam может стать хорошей дивидендной акцией, а у предприятия ещё есть и перспективы...
Все новости
Подсказка
5 рекомендаций по продаже подарочных карточек в праздники
07:00 22 декабря 2017
5 рекомендаций по продаже подарочных карточек в праздники
начинаем украшать нашу контору по случаю Рождества.
07:00 18 декабря 2017
Может ли произойти несчастный случай на производстве при развешив...
9 дизайнерских трендов
12:00 17 декабря 2017
9 дизайнерских трендов - от 2018 года стоит ожидать позитивного ...
Все новости
Фирмы-газели
владелец OU Tuulmet Holding Андрус Туулетарe
11:06 18 августа 2017
"Я до мозга костей человек металла"
Раквереская фирма-газели Kindle
11:30 01 августа 2017
Удачное путешествие в аренду
Все новости
Всё о бизнес-недвижимости

Все выбросить? Скорее всего.
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Как 1000 человек контролируют 40% всего рынка биткоина и могут им манипулировать
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Блог клиента
 15. декабря 2016

Прием оплаты банковской картой увеличивает оборот фирмы

Наличие терминала для оплаты банковскими картами позволяет фирме предлагать слуги и товары также тем клиентам, кто не привык платить наличными. Сегодня, когда люди используют наличные все...
Все новости
Построй свой дом

Почему именно сейчас лучшее время для создания парка солнечных панелей?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
20.12.2017
Промышленность
20.12.2017
Драйв
20.12.2017
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Закон о государственном пенсионном страховании
08.11.2017
Закон о социальном налоге
11.10.2017

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Cista AS может сделать упаковку для всего - от спичек...

Летом этого года занимающаяся производством тары южноэстонская компания AS Cista отметит 25-летний юбилей. С годами многое изменилось: ассортимент расширился от спичечных коробков до контейнеров для перевозки запчастей для грузовиков, а в цеху вместо трех станков стоит столько оборудования, что трудно передвигаться.

В этом году компания UTU Powel AS отмечает свое 20-летие

В сентябре этого года компания UTU Powel AS, занимающаяся продажей и обслуживанием электротехнических товаров, отмечает 20-летие. Со слов члена правления Маргуса Тийруссона, плюсами компании являются многолетний опыт, профессиональная команда и качественные товары, которые пользуются отличной репутацией у партнеров и клиентов.

Эксперт по крепежным элементам Ferrometal – уже 10 лет в Эстонии

Компания Ferrometal Oy, являющаяся ведущим поставщиком крепежных элементов и мелких деталей в Балтийском регионе, была создана в Финляндии в 1976 году.
Все новости
ТОПы Äripäev
биткоин
09:00 17 декабря 2017
Как 1000 человек контролируют 40% всего рынка биткоина и могут им манипулировать 1
14:53 14 декабря 2017
В трех эстонских фирмах работники получают больше 10 тысяч в месяц
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения